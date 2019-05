Marcus Grönholm järjesti Jari Huttuselle ja Antti Linnakedolle WRC-debyytin Riihimäen SM-ralliin

Riihimäki-ralli sai odottamattoman kunnian toimia näyttämönä kiuruveteläisen Jari Huttusen WRC-debyytissä. Yhdessä tervakoskelaisen kartanlukijansa Antti Linnakedon kanssa ajava Huttunen saa Riihimäki-rallissa alleen Hyundai i20 WRC:n.

– Bosse ( Marcus Grönholm ) oli saanut selville, että olisi mahdollista vuokrata auto muutamaan kilpailuun. Siitä se idea sitten lähti, Huttunen naurahtaa.

Huttunen ja Linnaketo ajoivat viime kaudella Hyundain WRC2-tiimissä MM-ralleja, kunnes projekti haudattiin. Toimiiko Riihimäki-ralli testinä kenties jo tulevia MM-rallien WRC-näyttöjä varten?

– Tietääkseni en aja Jyväskylässä tai missään muussakaan MM-rallissa vielä WRC-autolla, mutta mistä näitä koskaan tietää. Minä pakkaan kypärän kassiin, kun Bosse kertoo, missä ajetaan, Huttunen kertoo.

Huttunen saa vauhtimittarikseen japanilaisen Takamoto Katsutan , joka puolestaan antaa näyttöjä Tommi Mäkisen johtaman Toyota Gazoo WRC-tiimin organisaatiossa.

Varsinaisessa SM-taistelussa pelin avaavat kaksivetoiset, joista SM3-luokkaa johtaa talven kisojen jälkeen sastamalainen Lauri Joona haastajinaan Joonas Lindroos ja Henri Hokkala .

Heti kaksivetoisten perään starttaavat SM1- ja SM2-luokat.

WRC2-tyyppisiin R5-autoihin pohjautuva SM1 oli kahden talvikisan osalta toisen polven ralliautoilijan Emil Lindholmin näytöstä. Isä Sebastian Lindholm kuuluu Riihimäki-rallin voittajiin ja voittoa hakee jälkipolvikin.

– Hymy ainakin on leveä, oli vauhti mikä tahansa. Ja kivaahan tämän pitää olla, muuten ei hommasta tule mitään, Lindholm vakuuttaa.

Vaikka Lindholm oli suvereeni Rovaniemellä ja Joensuussa, on pistejohdossa Alavuden Teemu Asunmaa . Lindholm menetti pisteitä kilpailtuaan Kouvolan SM-osakilpailun aikaan Ruotsin MM-rallissa.

– Kolmen kauppa tästä SM-sarjasta tulee, kun olemme Teemun (Asunmaa) ja Juhan ( Salo ) kanssa ainoastaan kuuden pisteen sisällä, Lindholm arvioi.

Yleisen luokan ohella oman kisansa ajavat alle ajokortti-ikäiset nuoret, sekä juniorit. Alle ajokortti-ikäisten nuorten sarjassa kilpailee Riihimäen UA:n Petteri Jäppinen . 17-vuotias ajajalupaus asuu Jokelassa, joten kotiteillään hän ei varsinaisesti aja.

– Minulla ei tosiaan ole mitään tietoa Riihimäki-rallin teistä, mutta voittoa lähetään tietenkin hakemaan. Nuorten ensimmäinen kisa Iisalmessa voitettiin, mutta Kouvolassa auto vaurioitui hypyssä, joten siellä tuli harmittava keskeytys, Jäppinen kertoo.

Sarjan kärkimiehenä Riihimäelle saapuu iisalmelainen Verneri Säisä .

Jäppinen on pisteissä kolmantena. Riihimäen Urheiluautoilijoiden Leevi Helander on SM-sarjan sijalla 12.

Kolmen SM-sarjan pisteistä kilpaillaan lauantaina kello 11.30 alkaen Riihimäen ympäristössä. Eri sarjojen SM-pisteistä kamppailee peräti 105 autokuntaa. Kaikkiaan reitille starttaa runsaat 160 kilpailijaa. HäSa

Riihimäen SM-ralli

Riihimäki-ralleja on järjestetty vuodesta 1960 alkaen. Nyt ajettava kilpailu on järjestyksessään 42.

Rallin reitin kokonaispituus on 295 kilometriä, josta erikoiskokeiden osuus on 113 km. Erikoiskokeita on kaikkiaan yhdeksän.

Kaupungin keskustan tuntumassa Viestirykmentin alueella ajetaan erikoiskokeet 3 ja 4 klo 13.30 alkaen.

Ralliin ilmoittautui 162 autokuntaa, joista yleisen SM-sarjassa kilpailee 46, junioreissa 44 ja nuorissa 15 kilpailijaparia. Loput ajavat lisäluokissa.