Markku Kanerva nimesi joukkueensa MM-karsintaotteluihin – KuPS:n Urho Nissilä sai ensimmäisen A-maajoukkuekutsunsa

Suomen miesten jalkapallomaajoukkue palaa kesän EM-kisojen jälkeiseltä tauolta tositoimiin syyskuun alussa, kun joukkue kohtaa maaottelussa Walesin ja MM-karsinnoissa Kazakstanin ja Ranskan. Päävalmentaja Markku Kanerva nimesi otteluihin 25 pelaajaa, joista neljä pelaa kotimaan kentillä.

Tuoreempina kasvoina joukkueessa nähdään Norjan liigan Lilleströmissä pelaava keskikenttämies Kaan Kairinen ja KuPS:n taitava Urho Nissilä, jolle A-maajoukkuekutsu on ensimmäinen. FC Lahdesta hollantilaiseen Emmeniin kesällä siirtynyt laitahyökkääjä Jasin Assehnoun sai myös paikan joukkueessa.

– Kairinen oli nostamassa joukkuettaan pääsarjaan, ja he ovat nyt kärkikahinoissa mukana. Kaveri on antanut vahvoja näyttöjä ja ansaitsee paikan joukkueessa. Nissilä on tehnyt hyvät tehot liigassa, kuusi maalia ja kuusi syöttöä, ja on pelannut myös europeleissä hyvin, Kanerva sanoi lehdistötilaisuudessa.

HJK:sta Kanerva valitsi ryhmään odotetusti maajoukkuekapteeni Tim Sparvin ja puolustaja Daniel O’Shaughnessyn sekä Sparvin tavoin kesällä helsinkiläisjoukkueeseen siirtyneen laitahyökkääjä Santeri Hostikan.

Maajoukkueen vakiokasvoista ryhmästä ovat poissa Pohjois-Amerikan MLS:ssä pelaavat Robin Lod ja Lassi Lappalainen, jotka ovat loukkaantuneina.

Joukkueeseen nimetään vielä myöhemmin yksi maalivahti.