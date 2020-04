Markus Sipronen jatkaa Steelersin riveissä – "Jossain vaiheessa voidaan pelata paremmista sijoituksista"

Vuoden jatkosopimuksen Hämeenlinnan Steelersin kanssa solminut hyökkääkä Markus Sipronen on Steelersille tärkeä kiinnitys. Viime kaudella loukkaantumisista kärsinyt Sipronen oli huippuiskussa pelaamissaan 15 ottelussa ja iski vakuuttavat tehot 9+18=27.

Sipronen myöntää, että päätös jatkaa Steelersissa oli vaikeampi kuin yleensä, sillä pöydällä oli tarjouksia myös muilta seuroilta

– Ensimmäistä kertaa urallani tämä ei ollut helppo päätös. Ulkopuoleltakin tuli tarjouksia ja jouduin oikeasti pohtimaan asioiden hyviä ja huonoja puolia tarkasti, Sipronen kertoo.

Yksi päätökseen vaikuttanut syy oli se, että Hämeen ammattikorkeakoulusta HAMKista valmistuva Sipronen sai Steelersita myös työharjoittelupaikan, johon kuuluu hallinnollisten tehtävien tekeminen.

– Ensi kaudeksi on isoa roolia tarjolla. Haluan vielä jatkaa Hämeenlinnassa ja vaikka tämä kausi oli vaikea, on nuori joukkueemme nyt vuoden kokeneempi. Uskon, että jossain vaiheessa voidaan pelata paremmista sijoituksista.

Viime viikonloppuna Nokian KrP tiedotti, että se on hankkinut riveihinsä Steelersin pitkäaikaisen tehohyökkääjä Nico Jonaesonin. Vuotta aiemmin Steelers menetti Ville Lastikan Tampereen Classiciin.

Steelers ei ole vielä julkistanut uutta joukkuettaan, mutta oletettavaa on, että Sipronen tulee olemaan hämeenlinnalaisille entistä tärkeämpi pelaaja.

Sipronen on valmis ottamaan haasteen vastaan.

– Näen sen mahdollisuutena ja sitä se onkin. Päättynyt kausi oli askel eteenpäin myös henkisellä puolella, kun piti ottaa johtajuutta. En tietysti tule olemaan ainut kokeneempi kaveri, mutta nyt on paikka ottaa vielä enemmän johtajuutta.

Sipronen tietää, että johtajuutta odotetaan ennen kaikkea myös tuloksenteossa.

– Ikinä en ole ottanut paineita, mutta tulosvastuu tulee tietysti olemaan. Loukkaantumiset ovat nyt selätetty.

Viime kausi oli Steelersin osalta vaikea ja joukkue oli ajautumassa nousukarsintapeleihin, kunnes koronavirus puuttui peliin ja päätti miesten Salibandyliigan kauden ennenaikaisesti.

– Yli puolet joukkueesta oli ensikertalaisia ja osa heistä tuli suoraan B-junioreista liigaan. Se hyppy oli iso, ehkä jopa liian iso kerralla. Tiesimme sen ja osasimme olla realistisia. Välillä oli raskasta, mutta nyt kokemuksia on takana ja joukkuehenki oli kaiken aikaa hyvää, Sipronen sanoo.

– Rungosta iso osa pysynee kasassa ja uskon, että se poikii tulevaisuudessa. Tietysti tulos ei ollut viime kaudella se, mitä halusimme eikä kukaan halua kokea valmentajanvaihdoksia. Se tuli yllätyksenä ja loi oman haasteensa, mutta joukkue piti silti hyvin yhtä.

Sipronen arvioi, että joukkueen on kehityttävä pelikovuudessa.

– Se on selkeä stepin ottamisen paikka – kaikille. Kurinalaisuus on toinen asia. Tarvitsemme lisää malttia tekemiseen.

Sipronen on harjoitellut koronaviruksen aiheuttamien rajoitteiden puitteissa ahkerasti.

– Optimistinen on oltava, että sarjat jatkuisivat syksyllä normaalisti ja pääsisimme normaaliin tekemiseen kiinni. Nyt tilanteen on voinut nähdä myös mahdollisuutena. Kouluja on voinut hoitaa etänä ja olen voinut keskittyä harjoitteluun. Konstit harjoittelemiseen on aina, Sipronen päättää.