Matias Laukkasesta pesäpallon tuomarijohtaja – Takana kymmenisen vuotta pesäpallotuomarina

Hämeenlinnalainen Matias Laukkanen on valittu pesäpallon uudeksi tuomarijohtajaksi. Hän on 25-vuotias ja kautta aikain nuorin tehtävään nimitetty henkilö.

Laukkanen on toiminut kolme edellistä kautta miesten superpesiksessä syöttötuomarina ja tämän vuoden alusta hän on toiminut alempien sarjojen tuomarivastaavana.

Tehtävää aiemmin hoitanut Tapani Hotakainen halusi jäädä pois tuomarijohtajan paikalta, mutta hän jatkaa tuomariorganisaatiossa.

Laukkanen joutui pohtimaan, jatkaako hyvässä vaiheessa ollutta tuomariuraansa vai siirtyykö uuteen pestiin.

– Hetken jouduin miettimään ratkaisua. Tuomarin ura jää nyt tauolle, mutta tuomarijohtajan pesti on niin hieno haaste, etten voinut siitä kieltäytyä. Pesti on toistaiseksi ja tavoitteena on, että toimin tässä hommassa useamman vuoden. Sen jälkeen voi sitten katsoa, palaanko viheltämään, Laukkanen kertoo.

– Se, että tulen suoraan kentältä, helpottaa tähän tehtävään tulemista. Aiemmista kokemuksista on varmasti hyötyä. Tarkoitus on jatkaa sitä hyvää työtä, mitä tuomariorganisaatiossa on edeltäjäni johdolla tehty. Asioihin, joita tuomarina on tullut pohdittua, pääsee nyt itse vaikuttamaan.

Laukkanen on kaikkineen toiminut kymmenisen vuotta pesäpallotuomarina. Hän toiminut myös jääkiekkotuomarina.

– Lopetin aikanaan jääkiekon pelaamisen ja tulin mukaan pesäpalloon, jossa oli myös tuomarikoulusta ja siitä se lähti. Ensin paikallisia pelejä ja pesisleirien kautta etenin ylemmäs, Laukkanen muistelee.

Tuomarijohtajan toimialaan kuuluvat kaikki pesäpallon sarjatasot junioreista lähtien, vaikka superpesis on näkyvimmässä roolissa. Tulevaisuudessa korostuu muun muassa sähköisen maailman mahdollisuuksien hyödyntäminen.

– Laidasta laitaan on kaikenlaisia tuomariasioita. Tuomarikoulutukset tulevat olemaan keskeisessä asemassa. Ennen uuden kauden alkua pohdimme tiimissä pääteemat, joihin kiinnitetään huomiota, Laukkanen ennakoi.