Matilda Castren teki Suomelle golfhistoriaa – golffarille irtosi voitto LPGA-osakilpailusta

Suomalaisgolffari Matilda Castren on voittanut naisten LPGA-kiertueen osakilpailun Yhdysvaltain Kaliforniassa. Castren on ensimmäinen suomalainen, joka on voittanut LPGA-osakilpailun.

Castrenin yhteistulos oli 14 alle parin. Hän pelasi neljä kierrosta yhteensä 274 (71, 69, 69, 65) lyönnillä.

Toiseksi sijoittui Taiwanin Min Lee. Hänen yhteistuloksensa oli 12 alle parin. Castren lähti ratkaisevalle kierrokselle kaksi lyöntiä Min Leen perässä.

– Yritän pelata parasta golfiani ja nauttia kärkiryhmässä pelaamisesta, kävi miten kävi, Castren kommentoi kommentoi ennen viimeistä kierrosta LPGA-kiertueen nettisivuilla julkaistussa videohaastattelussa.

Kisan palkintoarvo on 1,5 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria.

26-vuotias Castren pelaa LPGA-kiertueella toista kauttaan. Hänet lasketaan silti yhä tulokkaaksi, koska viime kausi jäi koronaviruspandemian takia torsoksi. Suomen ykköspelaajaksi viime vuonna noussut Castren on pääsemässä myös Tokion olympiajoukkueeseen.

Aiemmin Castrenin uran paras sijoitus LPGA-kiertueella on kahdeksas sija viime lokakuulta.

Castren on toinen suomalainen, joka on pelannut LPGA-kiertueella. Häntä ennen mukana on ollut nyt uransa lopettanut Minea Blomqvist-Kakko. Vuonna 2008 hän sijoittui parhaimmillaan kisassa kolmanneksi.