Michaela Madsen sytyttää nyt Tshekissä – Koronakriisi keskeytti hyvin alkaneen kauden

Lentopalloilija Michaela Madsenilla on tiistai-iltapäivällä hyvää aikaa vastata puhelimessa toimittajan kysymyksiin. Täksi kaudeksi Hämeenlinnan Lentopallokerhosta Tshekin pääsarjan Olomouciin siirtyneen Madsenin pelit jäivät nimittäin tauolle viime viikonlopun jälkeen, kun maassa ripeästi paheneva koronavirustilanne pakotti pistämään sarjan seis. Myös joukkueiden yhteisharjoittelu on kielletty.

– Viime viikko alkoi sillä, ettei yleisö saanut enää tulla peleihin. Viikon loppupuolella saimme tietää, että kaikki urheilu pistetään poikki ainakin kahdeksi viikoksi. Sen jälkeen katsotaan, mikä tilanne on. Odottelimme vielä tietoa, saavatko Euroopan cupeihin osallistuvat joukkueet treenata, mutta nyt on ilmeisesti tullut päätös, ettemme saa. Nyt täytyy harjoitella kotona, kun kuntosaleillekaan ei saa mennä. Keskiviikkona menevät ravintolatkin kiinni, 26-vuotias lentopalloilija sanoo.

Tshekissä on voimassa myös maskipakko julkisissa liikennevälineissä ja sisätiloissa.

Madsen kuvailee noin 100 000 asukkaan uutta kotikaupunkiaan sopivan kokoiseksi.

– Tämä on kuudenneksi suurin kaupunki Tshekissä, mutta täällä ei ole kuitenkaan hirveästi liikenneruuhkia tai ihmisiä. Toki koronakin voi siihen vaikuttaa, mutta on kävellä ulkona, kun missään ei ole ruuhkaa. Silti täällä on elämää.

Pelkkiä voittoja

Madsenin joukkueen kausi ehti alkaa erinomaisesti. Joukkue on voittanut kaikki neljä pääsarjapeliään.

– Meillä on täällä tosi hyvä porukka, ja olen tykännyt treenata heidän kanssaan. Teemme paljon asioita yhdessä. Meillä oli sarjan ensimmäinen ottelu varmasti kovinta joukkuetta Prahaa vastaan. Otimme siitä kunnon taisteluvoiton, joka antoi buustia koko kaudelle. Sen jälkeen olemme yrittäneet koko ajan parantaa, mutta nyt tuli tämä stoppi, Madsen harmittelee.

Sarjan tasosta Madsenille ei ole vielä ehtinyt kertyä kattavaa kokemusta.

– Prahalla on hyvä joukkue, ja se pelaa hyvää lentopalloa. Lisäksi olemme kohdanneet Brnon, joka on pelannut muutamankin kerran suomalaisjoukkueita vastaan CEV-cupissa. Hyvät joukkueet ovat mielestäni tosi hyvää tasoa, mutta täällä on myös niitä häntäpään joukkueita.

Valmennus- ja harjoittelukulttuuri on pelaajan mielestä samanlaista kuin Suomessa.

– Viime kaudella Belgiassa oli vähän erilaista, mutta täällä on tuttua menoa. Treenaamme kovaa kahdesti päivässä. Teemme punttia ja paljon lajia, Madsen kertoo.

Yhteispeli joukkueen passarin, Tshekin maajoukkueen pelintekijän Katerina Valkovan kanssa on toiminut hyvin.