Miesten 50 kilometrin hiihtoa on lyhennetty 30 kilometriin ja siirretty tunnilla sääolojen takia

Miesten viimeinen hiihtomatka, 50 kilometrin yhteislähtö vapaalla hiihtotavalla on lyhennetty 30 kilometrin mittaan ja sen lähtöaikaa on siirretty tunnilla Pekingin talviolympialaisissa. Kilpailun piti alkuperäisen aikataulun takia alkaa kello 8 Suomen aikaa, mutta lähtöä on siirretty sään takia kello 9:ään. Zhangjiakoun hiihtokeskuksessa on 15,4 astetta pakkasta ja navakka, puuskittainen tuuli, jonka voimakkuus on jopa 6,3 metriä...

Haluatko lukea koko artikkelin? Tilaamalla pääset lukemaan kaikki Hämeen Sanomien jutut. Digi 3kk vain 4e/kk! Olen jo tilaaja