Antti Miettinen aateloidaan jääkiekkoleijonaksi elokuussa – “Valinnasta oli iloinen ja ylpeä”

Lahden Isku Areenassa viilettää tukku kovia ja yleisölle tuttuja nimiä Liiga Alumni ja Alumnin Tukisäätiön järjestämässä Alumni All Star -tapahtumassa 16. elokuuta.

Vastakkain asettuvat Hämeen Alumni ja Liiga Alumni, joiden molempien riveistä löytyy nykyisiä NHL-pelaajia sekä uransa lopettaneita legendoja. Hämeen alumnin joukkue koostuu Lahden, Hämeenlinnan ja Tampereen pelaajista.

Tapahtuman tuotto menee Alumnin Tukisäätiön rahastoille, jotka jakavat avustuksia ja stipendejä nuorten jääkiekkoharrastuksen tukemiseen.

HPK-taustaisista pelimiehistä mukana ovat Juuse Saros , Niko Kapanen , Marko Palo , Marko ja Joni Tuulola sekä Antti Miettinen , jolle ilta on erityisen erityislaatuinen.

Ennen Alumni All Star -ottelua aateloidaan Hockey Hall of Fame Finlandin vuoden 2019 Jääkiekkoleijonat. Aateloitavat ovat Petteri Nummelin , Emma Terho , Hannu Saintula sekä merkittävän pelaajauran tehnyt Miettinen.

– Olen aina arvostanut jääkiekkoleijonia henkilöinä ja kun valinta tuli itselle, siitä oli tietysti iloinen ja ainakin ylpeä – sellaisia fiiliksiä se aiheutti, Miettinen sanoo.

– Varmasti kaikkia jääkiekkoleijonia yhdistää omistautuminen jääkiekolle. Kun puhelu tuli Jari Kurrilta ja hän kertoi asiasta, oli vähän yllättynytkin fiilis. Tietysti on tässä jääkiekon parissa vähän matkaa taivallettukin, jääkiekkoleijona numero 254 jatkaa.

Miettisen mielestä hyväntekeväisyystapahtumat ovat jääkiekkoperheen yhteinen asia.

– Kaikki ovat tietoisia siitä, että maksut ovat junioreilla aika kovia. Se on varmasti suurin syy, miksi tällaisia tapahtumia järjestetään, Miettinen toteaa.

Hallitsevan Suomen mestarin apuvalmentaja Miettinen näkee, että HPK:n joukkueessa on ensi kaudella palikat hyvin kasassa.

– Joukkue on rakennettu hyvin. Tietysti on ollut tiettyä vaihtuvuutta, mutta aika standardimitoissa se HPK:n suhteen on, että miten paljon pelaajia on vaihtunut. Innoissaan tässä on, että pääsisi jo jäälle joukkueen kanssa, Miettinen luonnehtii.

Miettinen tietää, että HPK:n haaste ensi kaudella on kova. Kun rinnassa on hallitsevan mestarin numerolappu, tulee hämeenlinnalaisten päänahka olemaan haluttua valuuttaa.

– Mestareinakin voi tietysti parantaa – on asioita, joita voi hioa vielä täydellisemmäksi. Siinä sitä haastetta riittää, Miettinen sanoo.

– On kaikenlaisia kirouksiakin murrettavaksi. Aina puhutaan mestaruuskrapulasta ja kaikesta muusta, mutta siitä voi vähän tehdä huumoriakin. Juhlavuosi on hieno asia, sillä olemme kaikki ylpeitä HPK:sta.

HPK:n tulevista valmennuskuvioista on jo tiedossa, että päävalmentaja Antti Pennaselle ensi kausi jää – ainakin toistaiseksi – viimeiseksi Kerhon peräsimessä. Myös apuvalmentaja Miettisen sopimus on katkolla.

Miettinen on kuitenkin vaitonainen tulevaisuuden suunnitelmistaan.