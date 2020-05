Mihin ulkomaalaisvalmentajat hävisivät Liigasta? – edellinen ei-kotimainen päävalmentaja yli 10 vuoden takaa

Siitä on jo yli kymmenen vuotta, kun SM-liigassa on nähty ulkomaalainen päävalmentaja.

Viimeksi päävalmentajana jääkiekon liigaseurassa on toiminut kanadalainen Glen Hanlon Jokereiden päävalmentajana. Ennen Jokeri-pestiään Hanlon oli työskennellyt NHL:ssä Washington Capitalsin päävalmentajana.

Ulkomaalaiset valmentajat ovat kuitenkin jättäneet suomalaiseen jääkiekkoon pysyviä kädenjälkiä. Esimerkiksi HIFK:n identiteettiin merkittävästi vaikuttaneen Carl Brewerin, ensimmäisen Leijonien MM-kullan valmentaneen Curt Lindströmin ja NHL-tähtiä Turusta liukuhihnalta puskeneen Vladimir Jursinovin merkitystä ei voi aliarvioida.

Doug Shedden toimi 2000-luvun alussa HIFK:n ja myöhemmin jopa Leijonien päävalmentajana 2007-08, mutta pian sen jälkeen ulkomaalaiset päävalmentajat ovat kadonneet kuvasta pitkäksi aikaa.

”Suomessa on paljon hyviä valmentajia”

Mistä se johtuu, että Liigassa ei ulkomaalaisia valmentajia ole näkynyt?

Esimerkiksi HPK:ssa ei ole koskaan nähty ulkomaalaista päävalmentajaa.

HPK:n urheilujohtaja Mika Toivola pohtii pähkinää hetken ennen vastaamistaan.

– Suomessa on paljon hyviä valmentajia, vaikka mukana on myös keskinkertaisuuksia. Mutta Suomessa valmentajakoulutus on jääkiekossa arvioni mukaan maailman huippuluokkaa. Markkinatilanne on myös sellainen asia, joka tilannetta sanelee. Kukaan ei halua keskinkertaista valmentajaa ulkomailta. KHL:n mukaantulo on tehnyt se, että esimerkiksi pohjoisamerikkalaiset huippuvalmentajat menevät sinne valmentamaan, Toivola sanoo.

Toivolan mielestä tilanne on myös se, että ottaen huomioon suomalaisen jääkiekon menestyksen kansainvälisissä turnauksissa viime vuonna, Suomesta ei ole ollut tarpeellista katsoa maailmalle päin – sillä maailmalta on katsottu viime vuosina Suomeen päin.

– Tällä hetkellä tilanne on tämä. En näe syytä miksi Suomesta pitäisi liiaksi katsoa ulkomaiden suuntaan. Minulle on aivan sama vaikka HPK:ssa olisi japanilainen päävalmentaja, jos hän on paras saatavilla oleva valmentaja. Enkä näkisi mahdottomaksi, että ulkomaisia valmentajia voisi olla esimerkiksi valmennustiimeissä mukana.

Kansainvälinen menestys seuratasolla vähissä suomalaisvalmentajilla

Suomalaisia valmentajia arvostetaan korkealle ainakin Suomessa, mutta kansainvälisesti seuratasolla menestystä on 2000-luvulla tullut vain muutamille valmentajille – kuten esimerkiksi Kari Jaloselle, joka on voittanut kaksi Sveitsin mestaruutta ja luotsannut KHL:ssä Lev Prahan finaaleihin.

NHL:ssä toistaiseksi ainoana suomalaisena päävalmentajana toiminut Alpo Suhonen ei onnistunut luotsaamaan Chicago Blackhawksia pudotuspeleihin kaudella 2000-01.

– Ulkomailla pärjätäkseen on päästävä huippujoukkueeseen. Jos KHL:ssä valmentaa keskinkertaista tai heikkoa joukkuetta, lähdöt sieltä suomalaiselle tai vaikka ruotsalaiselle tulee. Ulkomaalaisen valmentajan kohdalla odotusarvot ovat usein kovat, silloin puhutaan vähintään välieräpaikan odotuksista, Toivola näkee.

Toivola näkee, että yksi syy sille miksi ulkomaalaisia päävalmentajia ei ole nähty viime vuosina Suomessa, on raha. Kovimmat valmentajanimet hakevat ensisijaisesti paikkaa rahakkaammista sarjoista. Suomalaisten hinta-laatusuhde on Toivolan mielestä kohdallaan.

– Pohjoisamerikkalainen valmentaja hakee Euroopasta usein kolminkertaista palkkaa kuin mitä Liigassa päävalmentajille maksetaan. Kun puhutaan minkä tahansa työntekijän rekrytoinnista, raha on kuningas ja asettaa tietyt reunaehdot, Toivola sanoo.

– Aivan samalla tavalla kuin pelaajaliikennettä katsotaan, tulisi katsoa myös valmentajaliikennettä – ja olla kärryillä parhaista rekrytointivaihtoehdoista. Niin pitää olla Suomessa, mutta myös HPK:ssa.

Ulkomailta opittavissa

Toivola kuitenkin sanoo, että ulkomailta olisi paljon opittavissa.

– Yhteistyötä kyllä tehdään, mutta sitä voisi tehdä enemmänkin. Esimerkiksi yliopisto- ja tiedemaailmasta löytyisi paljon hyviä professoreita ja tohtoriopiskelijoita, joiden ammattitaitoa voisi hyödyntää. On tietysti haastavaa löytää oikeita henkilöitä kontaktoitavaksi tiettyyn tarpeeseen, Toivola miettii.

Kun HPK kävi pelamaassa jääkiekon Mestarien liigassa, Toivola kertoo tutustuneensa miten tshekkiläisessä Pilsenissä toimitaan kuten sveitsiläisessä Zugissa.

– Ne olivat antoisia reissuja, joista sai perspektiiviä miten Euroopan muissa huippusarjoissa toimitaan. Tuollaiset tutustumismahdollisuudet haluaa ehdottomasti käyttää.

Toisilta oppiminen kehittää

Toivola muistuttaa, että HPK:n nykyinen päävalmentaja Matti Tiilikainen valmensi kaksi edellistä kautta Saksassa, jonka keräämä tietotaito valjastetaan HPK:ssa käyttöön.

– Olen tyytyväinen siihen, että Matti on käynyt maailmalla imemässä oppia toisenlaisesta kulttuurista.

Vaikka suomalaisella jääkiekolla kulkeekin kansainvälisellä mittapuulla – maailmanmestaruuksia on tullut nuorissa ja aikuisissa ja pelaajia on liikkunut NHL:ään – tekisikö hyvää, jos ulkomailta saapuisi henkilö joka kyseenalaistaisi suomalaista tapaa toimia ja siten haastaisi valloillaan olevia käsityksiä?

– Aina, kun joku näyttää toisen tavan toimia, se pakottaa miettimään myös omaa toimintaa. Mutta siitäkin voi oppia, jos joku tekee jotain mikä menee täysin vihkoon, Toivola sanoo.

– Huippu-urheilu on kuitenkin sellaista kilpajuoksua, että koko ajan on keksittävä uusia kilpailuetuja, jotta voi menestyä paremmin kuin toiset. Sitä tässä koko ajan yritetään. HäSa