Suomalaisen mäkihypyn alakuloa on nyt siunailtu useampi vuosi. Urheilullinen menestys on romahtanut. Suomalaiset mäkihyppääjät keräsivät 2000-luvulla keskimäärin noin 4 000 maailmancupin pistettä per kausi. Pohjat koettiin kaudella 2017–18, kun saalis...