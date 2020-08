Miro Heiskanen ilmiliekeissä NHL:ssä – syyt löytyvät pelikäsityksestä, luistelusta ja kehittyneestä fysiikasta

Kiekko mukaan keskialueelta, röyhkeä nousu vastustajan maalille ja limppu verkkoon. Jääkiekkopuolustaja Miro Heiskanen toisti tuon tempun usein kotimaisissa liigakaukaloissa, kunnes NHL kutsui kaksi vuotta sitten.

Heiskanen otti ennakkoluulottoman pelitavan mukaansa ja säkenöi nyt yhtenä NHL:n pudotuspelien kirkkaimmista tähdistä.

– Mirolla on kaikki ainekset, mutta ehkä tuollainen tahti on tullut yllätyksenä, Heiskasta pitkään valmentanut Jussi Ahokas kommentoi STT:lle.

Ahokas valmentaa nykyisin KooKoon liigajoukkuetta, mutta Heiskanen on hänelle tuttu pelaaja esimerkiksi nuorisomaajoukkueista. Ahokas valmensi Suomen alle 18-vuotiaat MM-kultaan keväällä 2016. Heiskanen pelasi Ahokkaan komennossa myös kahden seuraavan kauden alle 20-vuotiaiden MM-kilpailuissa.

– Valmensin häntä jo iltapäiväjäillä, kun Miro oli noin 10-vuotias, Ahokas täydentää espoolaistaustaisten yhteisiä kokemuksia.

Vuosikymmen myöhemmin Heiskanen, 21, on nakuttanut loppukesän 11 ottelussa pisteet 3+11=14. Pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella Dallas niputti Calgaryn 4–2. Heiskanen teki toisessa ottelussa kaksi maalia ja katkaisi ottelusarjan kuudennen pelin mahtitehoilla 1+3.

– Teen vain työni niin hyvin kuin voin ja pelaan omaa peliäni. Teen kaiken voitavani auttaakseni joukkuettani voittamaan, Heiskanen tuumi NHL:n verkkosivujen mukaan katkaisupelin jälkeen.

Heiskasen kommentti oli jääkiekkoilijoille tyypillisen tasapaksu, mutta myös tyypillistä Heiskasta. Nuori puolustaja hoitaa mediavelvoitteensa, mutta säihkyy mieluummin kaukalossa. Valmentaja Rick Bownessilta heltisi enemmän, kun Heiskanen oli nostanut joukkueensa mukaan peliin 0–3-tappioasemasta.

– Miron kaltaista ainutlaatuista pelaajaa tarvittiin siinä tilanteessa, joten loppujen lopuksi kaikki päättyi hyvin meidän kannaltamme, Bowness sanoi.

– Miro vain otti pelin haltuunsa tänään. Hän on ainutlaatuinen ihminen ja pelaaja. Tämä ilta osoittaa, kuinka hyvä ja rauhallinen hän on paineen alla. Olimme kolme maalia tappiolla, eikä hänen pelissään ollut häivähdystäkään paniikista.

Myös Ahokas nostaa esiin Heiskasen keskittymisen.

– Hänellä on pelimiehen luonne, eikä hän jännitä, vaan pelaa, Ahokas paaluttaa.

Ahokkaan mukaan Heiskasesta näki jo nuorena, millaiset kyvyt hänellä on. Pelinluku- ja luistelutaito ovat olleet olemassa jo pitkään, mutta kokonaispaketti on parantunut viime vuosina. Heiskanen on hankkinut lisää kamppailuvoimaa.

– Luistelu ja liuku ovat olleet asioita, jotka ovat aina olleet hänen vahvuuksiaan. Fysiikka ja voima ovat tulleet siihen päälle. Hän on tehnyt niiden eteen töitä kesäisin, Ahokas sanoi.