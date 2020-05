Miten HJS järjestää ottelutapahtumansa korona-aikana? – "Tilaa kyllä riittää"

Suomen hallitus tiedotti maanantaina koronarajoitusten hallitun purkamisen suunnitelmista. Hallitus informoi, että urheilukilpailut ja -sarjat voidaan käynnistää kesäkuusta alkaen erityisjärjestelyin.

Urheiluministeri Hanna Kosonen täsmensi Ylen haastattelussa, että kesäkuun jälkeen järjestettävissä yleisötapahtumissa voi olla paikalla enemmän kuin 50 ihmistä, jos tapahtuma voidaan järjestää mikäli ”osallistujat voivat ylläpitää hygieniaa ja riittäviä turvavälejä.”

Kososen mukaan tilaisuuksissa on myös pidettävä huolta siitä, että niissä ei synny liian tiiviitä ihmisjoukkoja jonoissa lippuluukulle tai myyntipisteisiin.

Kosonen myös painotti, että urheilutapahtumissa on pidettävä huolta urheilijoiden terveydestä ja turvallisuudesta esimerkiksi varmistamalla pukuhuonetilojen riittävä väljyys.

Kaikki pelit Kaurialan kentällä

HJS:n edustusjoukkueen toiminnanjohtaja Ville Dahlmanin mukaan viime kausina Pullerilla ja Kaurialassa otteluitaan pelannut HJS tulee tällä kaudella pelaamaan kaikki ottelunsa Kaurialassa.

Hallitus on linjannut, että yli 500 hengen yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestäminen on hallituksen linjauksella kielletty heinäkuun loppuun asti.

– Se on meille positiivinen asia. Ottelutapahtumien järjestäminen Kaurialassa on meille parempi ja ollut kannattavampaakin. Kaurialassa on hyvät mahdollisuudet saada 500 ihmistä katsomaan ottelua turvallisesti – tilaa kyllä riittää siihen, Dahlman arvioi.

HJS:n vuoden tuottoisinta ja väkirikkainta ottelutapahtumaa, HJS-päivää, ollaan siirtämässä kesäkuulta elokuulle.

– Lähtökohtana on se, että emme peru HJS-päivää vaan pyrimme järjestämään sen elokuussa. Viimeksi tapahtuma veti 1300 kävijää. HJS-päivä on merkittävä taloudellemme ja ottelutapahtumatuotot ovat ylipäätään noin 20 prosenttia tuotoistamme, Dahlman kertoo.

Ohjeistuksia odotellaan

Dahlman – kuten muukin jalkapalloseuraväki – odottaa yhä aluehallintoviraston, THL:n ja Palloliiton ohjeistuksia ottelutapahtumien järjestämiseen.

Palloliitto on kertonut tiedottavansa miesten Ykkösen ja Kakkosen sekä naisten Ykkösen käynnistymisestä ensi viikolla. Kakkosessa piti pelata 22 kierrosta sekä neljän joukkueen yksinkertainen loppusarja päälle jokaisessa lohkossa.

– Se tietysti määrittää paljon, millaisia rajoituksia ja suosituksia asetetaan. Määräyksistä riippuu, tuleeko meille lisävaatimuksia rakenteille tai järjestyksenvalvojille – eli käytännössä kuinka paljon yleisöä pitää opastaa ja valvoa. Toivottavasti järki kuitenkin voittaa ja voimme luottaa siihen, että ihmiset toimivat järkevästi näissä asioissa.

Dahlmanin mukaan HJS tulee ottamaan huomioon myös riskiryhmiin kuuluvat henkilöt.

– Pystymme järjestämään riskiryhmille oman katsomon omilla palveluilla ja omalla sisäänkäynnillä.

”Yhteistyökumppanihankina lähes tyystin seisoksissa”

Urheiluväen keskuudessa on riittänyt ihmettelyä ja vertailua myös huvipuistojen avaamisen suhteen. Hallitus linjasi, että sisätilojen ja alueellisesti rajattujen ulkotilojen, kuten huvipuistojen, eläintarhojen, kirjastojen ja elokuvateattereiden osalta turvallisuus varmistetaan asiakasmäärien rajaamisen, turvaetäisyyksien ja hygieniaohjeistuksen kautta.

– Jos otetaan yleisötapahtumat ja huvipuistot vertailun alle, niin mikäli huvipuistot voivat ottaa enemmän ihmisiä sisään kuin urheilutapahtumat, se kertoo minulle siitä, että toisten liiketoiminta on tärkeämpää kuin toisten. Siinä urheilu asettautuisi eriarvoiseen asemaan, Dahlman sanoo.

– Huvipuistoissa ihmiset liikkuvat, koskettelevat paikkoja kun taas urheilutapahtumassa ollaan staattisesti seuraamassa ottelua. Pystymme ottelun ympärille järjestämään riittävät välimatkat ja WC-pisteitä riittävästi. Näen urheilutapahtumat turvallisempana kuin esimerkiksi huvipuistot. Miten tähän lopulta sitten suhtaudutaan, on jännä nähdä.

Koronaviruksen aiheuttamat rajoitukset ovat aiheuttaneet HJS:lle jo paljon haasteita.

– Tällä hetkellä yhteistyökumppanihankinta on lähes tyystin seisoksissa. Meillä on suhteellisen hyvä tilanne kauden läpiviennin kannalta, mutta toiveissa oli, että yleisötapahtumiin saisimme enemmän ihmisiä. Nyt uskon, että olisi enemmän tulijoita kun massatapahtumia on peruuntunut, Dahlman sanoo. HäSa