Miten käy Liigan ja pelaajayhdistyksen yleissopimusneuvottelujen? – "Vakaa uskomus on, että pääsemme sopimukseen"

Jääkiekon SM-liiga Oy:n ja Suomen jääkiekkoilijat ry:n – eli pelaajayhdistyksen – välinen vuonna 2015 solmittu yleissopimus päättyy huhtikuun 30. päivänä. Myös nykyinen pelaajasopimus raukeaa samalla päivämäärällä.

Alkuperäinen sopimus oli 3+2 -vuotinen, jonka optio otettiin käyttöön vuonna 2018.

Nykyisen koronavirustilanteen vuoksi Liigan yleissopimusneuvottelujenkin ympärille muodostuu haasteita – kuten muuallakin yhteiskunnassa. Tuorein sovittu neuvottelutapahtuma jouduttiin peruuttamaan maanantaina ymmärrettävistä syistä.

– Seuraava kokoontuminen on suunniteltu 31. maaliskuuta. Jos silloin ei päästä kasvokkain neuvottelemaan, niin nykytekniikalla on mahdollista suorittaa kokous konferenssipuheluna. Tähänastinen edistyminen on hyvin dokumentoitu kirjalliseen muotoon ja kaikki tietävät mitä muutoksia on esitetty, SJRY:n toiminnanjohtaja Jarmo Saarela sanoo.

Liiga ja pelaajayhdistys ovat neuvotelleet kevään mittaan yleissopimuksen tiimoilta useaan otteeseen. Saarela ei voi avata yksityiskohtia, mutta kokee neuvottelujen edistyneen.

– En halua avata keskeneräisiä asioita. Sen verran voin sanoa, että aiemmin merkittäviä asioita on ollut esimerkiksi harjoitteluun ja loma-aikajärjestelyihin liittyvät asiat. Niissä on päästy nyt eteenpäin ja uskon, että ne ovat melkein maalissa, Saarela kertoo.

– Muutamia kynnyskysymyksiä on edelleen, mutta vakaa uskomus on, että pääsemme sopimukseen.

Koronavirustilanteen vuoksi liigaseurat tulevat ottamaan taloudellisesti osumaa erityisesti peruttujen pudotuspelien vuoksi.

Onkin mahdollista, että koronavirustilanne saattaa tuoda neuvottelupöytään uusia asioita ratkaistavaksi.