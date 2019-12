MM-kulta ja HPK:n sensaatiomestaruus teki valmentaja Antti Pennasesta itseoikeutetusti Kanta-Hämeen urheiluvuoden ykkösen

Kanta-Hämeen vuoden urheilija on tänä vuonna itseoikeutetusti valmentaja – Leijonien ja HPK:n mestariluotsi Antti Pennanen.

HPK:n suomenmestaruuteen päävalmentajana ja Leijonat apuvalmentajana maailmanmestaruuteen luotsannut hämeenlinnalainen Antti Pennanen, 40, on valittu Kanta-Hämeen urheiluvuoden parhaaksi. Valinnasta vastaa nykyisin Hämeen Sanomien urheilutoimitus.

Kanta-Hämeen vuoden urheilijaksi on valittu aiemminkin valmentaja, Jukka Jalonen. Jalonen sai kyseisen tunnustuksen vuosina 2006 ja 2011.

Pennasen vuosi 2019 oli täysosuma. Pennanen voitti kaikki saavutettavissa olevat mestaruudet tehtävissään.

– Ehdottomasti ainutlaatuinen vuosi kaikin puolin. Sain olla mukana kahdessa joukkueessa, jotka voittivat mestaruuden. Kun kyse oli molemmissa altavastaajajoukkueista, totta kai se jäi mieleen. Ne olivat hienoja kasvutarinoita, Pennanen sanoo.

Elämässä voi menettää paljon, mutta mestaruudet ovat ikuisia.

– Kukaan ei vie niitä pelaajilta ja valmentajilta pois.

Pennasen mielestä HPK:n ja Leijonien mestaruudessa oli muutakin samaa kuin se, että molemmat eivät lähteneet ennakkosuosikkeina matkaan.

– Ne eivät olleet yksilötarinoita vaan tarinoita yhteistyöstä. Niihin tarvittiin jokaisen joukkueen jäsenen sitoutumista johtoryhmästä alkaen ja joukkueen ulkopuolistenkin ihmisten apua, Pennanen pohtii.

HPK:n menestyksessä Pennasen mukaan korostui pitkäjänteinen toiminta ja ihmisten kehittyminen.

– Ilman niitä HPK ei olisi ikinä voinut voittaa mestaruutta. Kulttuurin vaaliminen ja pelaajien vastuullisuus omassa kehittymisessä olivat myös avainasioita. Pelikin oli riittävän hyvää.

Pennasen osake valmentajamarkkinoilla räjähti nousuun vaikean kauden 2017–18 jälkeen, jolloin HPK jäi pudotuspelien ulkopuolelle.

Vaikeat ajat olivat kuitenkin alkujuuri kehitykselle myös Pennasessa itsessään.

– Aina kun ihminen kyykkää ja asiat eivät mene hyvin, syntyy tervettä kyseenalaistamista omista toimintamalleistaan ja syntyy pohdintaa mitä voi kehittää. Olisi tyhmyyttä juosta jatkuvasti seinää päin. Yritin ottaa opiksi siitä, mitä elämä halusi minulle opettaa, Pennanen painottaa.

– Jo sen huonomman kauden aikana tapahtui toimintatapojen muutoksia. Ei mitään valtavia muutoksia, mutta pieniä suuria tärkeitä asioita.

Pennanen koki kasvaneensa henkisesti valmentajana.

– Teknistaktisesti olen aina ollut hyvä, mutta enemmän kysymykset liittyivät siihen miten ryhmästä voisi saada enemmän irti ja miten oma käyttäytymiseni vaikuttaa muihin.

Mieli rakastaa historiaa ja päämääriä. Sydän matkaa.

Mutta mihin Pennasen matka valmentajana voi vielä jatkua?

Ensi kaudella hän ottaa komentoonsa alle 20-vuotiaiden miesten jääkiekkomaajoukkueen, mutta ennen sitä katse on edelleen tiukasti tässä liigakaudessa.

– Sitten kun viimeinen summeri on tämän kauden jälkeen soinut, otan hetkeksi irti jääkiekosta. Sitten on aika pysähtyä, koska päättyy raskas, mutta antoisa ajanjakso. Paljon ollut hyvää, mutta paljon on ollut myös raskasta aikaa, Pennanen toteaa.

– Se, missä sarjassa ja joukkueessa tulevaisuudessa tulen valmentamaan, siihen en voi vaikuttaa. En voi itse itseäni palkata mihinkään. Jos valmentamista jatkan vielä pitkään, ulkomailla on toive vielä valmentaa. Ennen sitä pyrin kehittämään omia vuorovaikutus ja -johtamistaitoja.

Nuorten Leijonien valmentajana, Pennanen kokee pääsevänsä etuoikeutettuun asemaan.

– Kun pääsen tekemään seurakäyntejä ja tutustumaan seurojen toimintatapoihin sekä pelaajiin lähemmin, uskon sen opettavan ja auttavan uusien ideoiden saamisessa. Henkisestikin työ tulee olemaan erilaista, kun ei ole koko kautta tulessa makaamassa tulospaineissa, Pennanen pohtii.

– Peli on Nuorissa Leijonissakin jääkiekkoa, mutta maailma sen ympärillä on toisenlainen. Pelaajien kehitystyötä ei niinkään siinä ehdi tehdä, vaan se työ tehdään seuroissa.

Pennanen näkee, että taktinen valmentaminen muuttuu Nuorissa Leijonissa toisenlaiseksi, sillä yhteinen harjoitteluaika on maajoukkuevalmentamisessa kortilla.

– Taktinen valmentaminen muuttuu oikealla tavalla yksinkertaisemmaksi, että pelaajat ehtivät omaksumaan haluttuja asioita. Joukkueen rakentaminen ja roolityytyväisyys on myös suuressa roolissa, Pennanen arvioi.

Nuorien Leijonien päätapahtuma kohdistuu aina vuodenvaihteessa järjestettäviin MM-kisoihin.

– Yleensä olen katsonut pelejä taktisesta näkökulmasta, mutta nyt moodia pitää vaihtaa, että katson enemmän pelaajia. Sen oppiminen tuo varmasti lisää myös valmentamiseeni.

Pennasen kotoa löytyy taulu, joka sisältää mietelauseen.

Sitä ajatusta Pennanen on pyrkinyt pohtimaan tavoitellessaan unelmiaan.

– Mieli rakastaa historiaa ja päämääriä. Sydän matkaa. HäSa

Antti Pennanen Syntynyt: 5. helmikuuta 1979 Hyvinkäällä. Asuu Hämeenlinnassa. Toimii HPK:n päävalmentajana ja Suomen jääkiekon A-maajoukkueen apuvalmentajana. Siirtyy valmentamaan Suomen alle 20-vuotiaiden maajoukkuetta ensi kaudella. Valmentanut päävalmentajana urallaan HPK:n juniorijoukkueita ja Mestiksen Jukureissa, jossa voitti keväällä 2015 ja 2016 mestaruuden. Toimi hetken päävalmentajana HIFK:ssa Pasi Sormusen kahdeksan ottelun toimitsijakiellon aikana. Toiminut apuvalmentajana HIFK:ssa, KalPassa ja alle 20-vuotiaiden jääkiekkomaajoukkueessa, jossa voitti maailmanmestaruuden keväällä 2016. Saavuttanut HPK:n B-junioreiden päävalmentajana kaksi SM-hopeaa 2008 ja 2009. Valittiin A-junioreiden vuoden parhaaksi valmentajaksi keväällä 2011. Saavutukset vuonna 2019 Voitti HPK:n päävalmentajana suomenmestaruuden. Kärpät kaatui finaaleissa otteluvoitoin 4–3. Apuvalmentajana oli voittamassa Leijonien kanssa MM-kultaa. Suomi kaatoi finaalissa Kanadan lukemin 3–1. Joukkueessa pelasi 18 MM-kisojen ensikertalaista. Palkittiin Liigan parhaalle valmentajalle ojennettavalla Kalevi Numminen -palkinnolla. Pennasta parhaaksi valmentajaksi äänesti 44 toimittajasta 40.