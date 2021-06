Miesten jalkapallomaajoukkueen EM-ryhmään on tehty muutos loukkaantumisen takia. Toppari Sauli Väisänen on loukkaantunut, ja hänen tilalleen 26 pelaajan ryhmään on valittu laitapuolustaja Nicholas Hämäläinen, kertoo MTV.Hämäläisen sarjaseura on Englannin mestaruussarjaa pelaava Queen’s Park Rangers.Huuhkajat kohtaa EM-kenraalissaan perjantaina Viron. Suomi kohtaa EM-kisojen avausottelussaan Tanskan Kööpenhaminassa 12. kesäkuuta. STT…