MTV: Taina Susiluoto vahvoilla Olympiakomitean toimitusjohtajaksi

Taina Susiluoto on vahvoilla Suomen Olympiakomitean uudeksi toimitusjohtajaksi, uutisoi MTV. Olympiakomitean nykyinen toimitusjohtaja Mikko Salonen on ilmoittanut julkisesti, että hän jättää tehtävän kesäkuun lopussa. Susiluoto on Elinkeinoelämän keskusliiton johtoryhmän jäsen ja Olympiakomitean markkinointiyhtiön Suomen Olympiakomitea Markkinointi Oy:n hallituksen jäsen. MTV:n mukaan muiksi ehdokkaiksi toimitusjohtajan pestiin on väläytelty tiede- ja kulttuuriministerin valtiosihteeriä Tuomo Puumalaa sekä Olympiakomiteaan...

Haluatko lukea koko artikkelin? Tilaamalla pääset lukemaan kaikki Hämeen Sanomien jutut. Digi 3kk vain 4e/kk! Olen jo tilaaja