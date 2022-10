Mynämäen Vesan päätös luopua sarjapaikasta avasi Janalle oven Ykköspesikseen – "Päätös oli pitkän harkinnan tulos"

Kanta-Hämeessä nähdään naisten toiseksi korkeimman sarjatason pesäpalloa myös kesällä 2023. Pesäpalloliitto tiedotti perjantaina, että Janakkalan Jana pelaa viime kauden päätteeksi tapahtuneesta putoamisestaan huolimatta Ykköspesiksessä myös jatkossa. Seura sai sarjapaikan, kun Mynämäen Vesa päätti luopua omastaan.

Janan pesäpallojaoston puheenjohtajan Mikko Pitkäsen mukaan janakkalalaiset saivat virallisesti tietää asiasta noin viikko sitten.

– Mynämäen Vesa ilmoitti silloin luopuvansa Ykköspesispaikastaan. Toki huhuja olimme kuulleet, että he saattavat näin tehdä, mutta varmaa tietoa ei ollut ennen kuin viikko sitten, puheenjohtaja kertoo.

Edut ja haitat puntarissa

Päätös ottaa sarjapaikka vastaan ei kuitenkaan ollut Janalle helppo.

– Siitä asti, kun huhuja alkoi kentältä kuulua, olemme käyneet asiasta keskustelua ja hyvin perusteellisesti pyöritelleet etuja ja haittoja. Päätös lopulta kuitenkin lähteä Ykköspesikseen myös ensi kaudella on pitkän harkinnan tulos, Pitkänen myöntää.

Janan päätöksessä ottaa sarjapaikka vastaan painoi eniten se, että seura haluaa edelleen tarjota pelaajapolkunsa päätepisteeksi mahdollisimman korkean sarjatason.

– Pystymme osoittamaan paikallisesti junioreillemme, mihin on mahdollista päästä ja tarjolla on sarjataso, joka on kilpailullisesti kova. Sitä kautta he pystyvät rakentamaan omaa pelaajauraansa mahdollisimman pitkälle omassa seurassa ja viemään siitä uraansa eteenpäin jossain muualla, mutta pohjat pystyy tekemään täällä Janan sisällä ja ympyröissä.

Pitkänen näkee Janan sarjapaikan tärkeänä myös kantahämäläisen ja isommassa kuvassa myös koko eteläsuomalaisen naisten pesäpallon kannalta, vaikka seura päätöksen toki tekikin omista lähtökohdistaan.

– Jos Etelä-Suomea ajatellaan isompana alueena, ei täällä olisi ollut yhtään Ykköspesis-seuraa. On tosi tärkeää, että etelässäkin on joukkueita, eikä Ykköspesis ole vain pohjoisemmassa pyörivä sarja. Täällä on varmasti pelaajamassaa, jolle Ykköspesis antaa mahdollisuuden päästä eteenpäin. Asia on alueellisestikin tärkeä, mutta suoranaisesti emme ole palvelemassa kantahämäläistä tai eteläsuomalaista pesäpalloa, jonka vuoksi meidän pitäisi olla velvoitteesta mukana. Tärkeä on saada myös omia tavoitteita sarjapaikalla läpi.

Pelinjohtajan nimi pian selvillä

Janan seuraavat askelmerkit ovat jo tiedossa. Ensin seuran pitää saada ratkaistua tulevan kauden pelinjohtaja ja sen jälkeen rakentaa iskukykyinen joukkue.

– Pelinjohtajan informoimme varmaankin jo hyvinkin pian, kun saamme ykköspelinjohtajan kanssa kaikki asiat sovittua ja nimet paperiin. Sitten alkaa pelaajakunnan kartoittaminen, vaikka olemmekin sitä toki jo kulisseissa selvitelleet, mutta kovin julkisesti emme ole voineet pelaajarekryä tehdä.

Pitkäsen mukaan joukkue tarvitsee ensi kesäksi vahvistuksia.

– Uskon, että tulemme julki myös pelinjohtajalla, on meihinkin helpompi ottaa yhteyttä ja osoittaa kiinnostuksensa liittyä Janan joukkueeseen. Sikäli, kun jo tiedossa ja käytettävissä olevista pelaajista emme pysty joukkuetta muodostamaan, pystymme hakemaan täydennystä lähiympäristöstä.