Myöhänen odotetun ylivoimainen Tervakosken helteessä: "Juoda piti ihan älyttömästi"

Hämeen Moottorikerhon Timo Myöhänen oli odotetun ylivoimainen Tervakosken ampumaradan maastoissa järjestetyn SM-trialin TR1-luokassa. Myöhänen selvitti tyylikkäästi maastoon suunnitellut jaksot ja otti SM-taistossa täydet 20 pistettä. Virhepisteitä hänelle kertyi kolmen kierroksen aikana kymmenen.

– Päivä oli kyllä hyvä, ja ajo kulki mallikkaasti. Tänne oli rakennettu todella tekniset jaksot, mutta jotenkin ajo vain kulki niin hyvin, etteivät ne tehneet ylimääräistä tuskaa. Jaksoilla oli isoja paikkoja, mutta näin kuivalla kelillä ne menivät hyvin, Myöhänen iloitsi heti maaliin pääsyn jälkeen.

Tervakoskella ajettiin lauantaina hyvin kuumassa säässä. Myöhäsen mukaan se näkyi etenkin veden kulutuksessa ja toisaalta siinä, että valmistautuminen piti tehdä huolella.

– Oli se raskas sää. Juoda piti ihan älyttömästi. Meillä oli kymmenen litran kanisteri vettä, josta on enää pieni liru jäljellä. Sen verran paljon me reppumiehen kanssa joimme. Kun näkee, että tällainen sää on tulossa, pitää syödä ja juoda edellisinä päivinä hyvin. Muuten väsähdys tulee helposti tällaisessa pitkässä kilpailussa, hallitseva ja moninkertainen suomenmestari muistutti.

Luokan toinen oli Jere Karjalainen (38 virhepistettä) ja kolmas Niko Nurmio (47).

Moottoriurheilukaan ei ole ollut immuuni koronapandemian aiheuttamille rajoitustoimille. Myöhäselle Tervakosken kilpailu oli vasta kauden toinen pari viikkoa sitten ajetun ensimmäisen SM-osakilpailun ohella.

– Toisaalta olen tehnyt koronan takia etätöitä, jotka ovat antaneet päivään tunnin pari lisää ja mahdollistaneett ihan hyvän harjoittelun kevään ja kesän aikana. Sen vuoksi koronalla on ollut vähän yllättäväkin vaikutus ajoon, joka kulkee hyvin.

Kansainvälinen kilpailukalenteri on mennyt pandemian aikana täysin uusiksi. Myöhäseltä peruuntuivat Norjassa ajetuksi tarkoitetut Pohjoismaiden mestaruuskilpailut.

– Minulla ei ole tälle kaudella sitten oikeastaan mitään kansainvälistä kilpailua. Promoottorit eivät oikeastaan itsekään vielä tiedä, milloin ajetaan esimerkiksi MM-kisoja. Niihin minun ei ollut kyllä alunperinkään tarkoitus mennä. Kansainvälinen kalenteri on joka tapauksessa aika sekaisin, mestari kertoi.