Myös Venessa Loukonen Plokista Lentiskerhoon – Nuori keskitorjuja syttyy kilpailusta

Pelaajien virta Pihtiputaan LiigaPlokista Hämeenlinnan Lentopallokerhoon jatkui sunnuntaina neljännellä pelaajalla. Kevättalven läpimurtopelaaja Venessa Loukonen teki Lentiskerhon kanssa ensi kauden kattavan sopimuksen.

21 vuotta toukokuussa täyttävä Loukonen nousi LiigaPlokin avauskuusikkoon helmi–maaliskuussa päästyään ensimmäistä kertaa pelikentälle vasta joulukuussa.

– Kausi oli kyllä mielenkiintoinen, ja sen aikana testattiin henkistäkin jaksamista. Se antoi lisäoppia siitä, ettei ikinä kannata luovuttaa. Loppuvaiheessa se alkoi tuottaa tulosta. Vastuuta olisi varmasti ollut playoffienkin aikana, Loukonen pohtii.

Hän vei Plokissa kuusikkopaikan maajoukkuepelaaja Daniela Öhmanilta, jonka kanssa kiritys jatkuu syksyllä Lentopallokerhon riveissä.

– Meillä on varmasti hyvä kilpailutilanne Danielan kanssa. Tiedän mihin hän pystyy, ja on oikeastaan kunnia jatkaa yhteistyötä. Puhuinkin juuri hänen kanssaan, että olemme seuranneet paljon toisiamme, vaikka emme olleet juuri tutustuneet ennen viime kautta, Loukonen kertoo.

Hyvin tuttu pelaaja on myös hakkuri Yasmine Madsen, jonka rinnalla Loukonen pelasi jo aikanaan Kuortaneella ja myös viime kaudella Plokissa.

181-senttinen keskitorjuja vakuutti Hämeenlinnan päävalmentajan Matteo Pentassuglian etenkin kehittymishalullaan.

– Hän on lahjakas. Hän otti paikkansa Plokin joukkueessa viime kauden lopussa ja pärjäsi hyvin, mutta minut vakuutti enemmän keskustelumme, jonka perusteella hän on valmis kehittymään, italialaisvalmentaja kertoo.

Loukonen pitää itse kilpailullisuutta parhaana puolenaan. Se auttoi myös viime kaudella murtautumaan avaukseen kovassa joukkueessa.

– Tykkään itseni haastamisesta, jolla saa muut mukaan. Minua vain innostaa se, jos joku muu suoriutuu paremmin. Hämeenlinna on aina kova porukka ja halusin laadukasta treeniä. He saivat minut vakuutettua, että he panostavat jokaiseen pelaajaan, Loukonen toteaa.

Lentiskerholla on nyt kaikkiaan seitsemän sopimuspelaajaa, joista kolme keskitorjujia: Loukonen, Öhman ja Bettina Yli-Sissala. Kilpailua pelipaikoista tulee varmasti olemaan, mutta Pentassuglia ei linjaa vielä asetelmia.