Naisleijonille olympiapronssia – Anni Keisala piti maalinsa koskemattomana: "Saimme tälle tarinalle onnellisen lopun"

Suomen naisten jääkiekkomaajoukkue päätti olympiaturnauksensa mitaliin, kun Pekingissä pelatussa pronssikamppailussa kaatui Sveitsi maalein 4–0 (1–0, 0–0, 3–0). – Olympiapronssin voittaminen on hieno asia! Tästä on kuitenkin unelmoitu jo pitkään, ensimmäisen olympiaturnauksensa pelannut suomalaishyökkääjä Elisa Holopainen kommentoi Discoveryn tv-haastattelussa. – On ollut ala- ja ylämäkiä, mutta nyt näytimme, että yhdessä voimme olla hyviä, Holopainen lisäsi. Suomi...

