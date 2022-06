Naisten jalkapallomaajoukkue EM-kisoihin nimettiin – "On tärkeää, että meillä on monikäyttöisiä pelaajia"

Naisten jalkapallomaajoukkueen päävalmentaja Anna Signeul julkisti Suomen joukkueen heinäkuussa pelattavaan EM-lopputurnaukseen. Suomi kohtaa Milton Keynesissä alkulohkossaan Espanjan, Tanskan ja Saksan.

Suomi pelaa avausottelunsa Espanjaa vastaan perjantaina 8. heinäkuuta.

– Pelaajat on valittu joukkueeseen heidän kokemuksensa ja esityksiensä perusteella sekä maa- että seurajoukkueissa. On tärkeää, että meillä on monikäyttöisiä pelaajia, jotka pystyvät pelaamaan useilla pelipaikoilla. Lopulliset valinnat on tehty yhdessä valmennusjohdon kanssa. Tuo prosessi on ollut totta kai vaikea, mutta myös vääjäämätön osa huippu-urheilua. Arvostamme suuresti jokaisen pelaajan panosta kisapaikan saavuttamisessa, päävalmentaja Signeul kommentoi.

Suomen joukkue kokoontuu maanantaina 20. kesäkuuta. Helmarit kohtaa vielä Japanin Turussa 27.6. ja Hollannin Enschedessä 2.7. ennen EM-lopputurnausta.

– Kohtaamme valmistavissa otteluissa kaksi huipputason joukkuetta. Ottelut Japania ja Hollantia ovat tärkeitä, koska pääsemme pelaamaan kovatasoisia vastustajia vastaan. Pelaajien tulee olla valmiita samaan myös Englannissa, koska lohkomme on äärimmäisen kova haaste – odotamme sitä kuitenkin innolla, Signeul kertoi.