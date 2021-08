Näkökulma: Jalkapallomaalivahti Robert Enken liian lyhyt elämä – "Monet meistä pitävät edelleen taistelunsa sisällään"

Robert Enken elämä päättyi marraskuussa 2009. Sen jälkeen on ehtinyt tapahtua jo paljon. Mielenterveysongelmista puhuminen ei ole enää sellainen tabu, mitä se oli vielä vuonna 2009. Kun yksi on puhunut, on seuraavamman ollut helpompi puhua, kirjoittaa Topias Kauhala.