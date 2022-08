Näkökulma: Kanadan jääkiekkoliitto ansaitsee katastrofaaliset yleisömäärät

Jääkiekon nuorten MM-kisat ovat saaneet lajin emämaassa Kanadassa katastrofaalisen alun. Kun aiempina vuosina on totuttu, että normaalisti vuoden vaihteessa pelattava turnaus on ollut varsinkin Kanadassa todellinen kansanjuhla, on elokuinen todellisuus ollut nyt täysin toinen. Kisojen avauspäivän kolmen ottelun yhteenlaskettu yleisömäärä oli surkea 1 635 katsojaa. Nuorten Leijonien ja Latvian välisessä paikalla oli toistaiseksi kisojen heikoin...