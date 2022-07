Näkökulma: Keihään varassa ollaan taas – vai ollaanko sittenkään?

Yleisurheilun MM-kisat huipentuvat tuttuun keihäsdraamaan, mutta jotakin muutakin olisi näistä kisoista hyvä huomata. Asetelma on käsikirjoituksen mukainen. Tähän on yleisurheilun arvokisoissa totuttu. Suomalaisten kisat etenevät muun maailman huippusuorituksia seuraten. Tunnelmaa piristävät muutamat lupaavat kasvutarinat, mutta mitalitaisteluissa ei suomalaisia näy – eikä sitä oikeasti odotetakaan kuin yhdestä lajista. Odotukset on kasattu miesten keihäänheittoon Näin myös MM-Eugenessa....