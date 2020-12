Näkökulma: Sekavassa Steelersissä on kimpoiltu tarpeeksi – seura tarvitsee nyt pitkäjänteisen pelikirjan

Viimeaikaiset uutiset Steelersin liepeiltä ovat aiheuttaneet seuran ympärillä ymmärrettävästi ihmetystä.

On kauniisti sanottuna outoa, että seura saa uuden hallituksen syyskuussa, mutta se eroaa vain kolme kuukautta myöhemmin – kesken toimintakauden. Aiemmin puheenjohtaja vain yhden kauden puheenjohtaja Mika Walkamo siirtyi takavasemmalle vähin äänin.

Viralliseksi syyksi seura on ilmoittanut sen, että nykyisessä taloustilanteessa seuran luotsaaminen vaatii nyt poikkeuksellisen hyvää osaamista talousasioissa ja varainhankinnassa sekä yhteistyökumppanisopimusten solmimisessa. Epävirallisesti seuran taustoilla on nähty, että Tero Elon luotsaama hallitus ei täysin ymmärtänyt millaiseen tilanteeseen he olivat tulleet. Se räpsähti silmille nyt jo tunnetuin seurauksin.

Seuran taloustilanne ei ole tällä hetkellä hyvä. Ei ylitsepääsemättömän huono, mutta ei missään nimessä hyvä.

Paljon voi vierittää koronan syyksi, mutta koronan syytä ei ole se, että seurassa ei ole ollut puskuria pahan päivän varalle. Nyt kun pahat päivät – joihin tietysti kukaan ei osannut varautua – ovat kestäneet kauan, on tilanne seurassa kuitenkin vakavaa luokkaa.

Varainhankinnasta seuralle on mahdotonta antaa kiitettävää, hyvää tai edes tyydyttävää arvosanaa. Yhteistyökumppanuuksia ei ole syntynyt riittävästi ja nekin jotka ovat syntyneet, on niitä hoidettu heikonlaisesti. Kömmähdyksiä on nähty, yhteistyökumppaneita on pettynyt, eikä seura ole pystynyt hoitamaan aina sovittuja asioita. Sekään ei koronan piikkiin mene.

Taustoilla tuullut ja tuivertanut

Nykyisen hallituksen ero syntyi Hämeen Sanomien tietojen mukaan siitä, että heidän tarjoamansa toimenpiteet eivät olleet jäsenistön näkökulmasta realistista. Rahaa ei yritetty kaivaa ulkoa vaan sitä yritettiin kaivaa sisältä. Kävi ilmi, että tämä hallitus ei Steelersiä suosta vedä.

Eikä hallituksen ero ole edes ainoa sekavuutta kuvastava tilanne. Urheilutoimenjohtaja Petri Torni lähti riitaisissa tunnelmissa ja ilmoitti Hämeen Sanomien sivuilla toiminnanjohtaja Noora Lavosen puhuneen hänestä ”muunneltua totuutta ja valheellista tietoa.”

Tornin koettiin hallituksen puheenjohtaja Walkamon sanoin toimineen omin päin erottaessaan Petri Kemppaisen johtamaa valmennusta. Torni puolestaan koki informoineensa asiasta Lavosta, jolta tieto ei kuitenkaan kulkenut hallitukselle saakka.

Tämänkaltaiset epäselvyydet ja riitoihin ajautuminen ei kertonut Steelersin johtamisesta kovinkaan hyvää kieltä.

Tornin lähtiessä ja puheenjohtajien sitoutumisen ollessa puutteellista, toiminnanjohtaja Lavoselta on puuttunut tutkapari.

Lavonen on jäänyt monessa seuraan liittyvässä asiassa yksin, ja on ollut vielä välillä talousvaikeuksien aikana lomautettu tai operoinut osa-aikaisena. Kun työt ovat kasautuneet, asioita on jäänyt hoitamatta.

Lavosen puolustukseksi voi kuitenkin sanoa, että apua ei ole juuri tullut. Onnistuakseen hän tarvitsisi vähintään riittävän sitoutuneen hallituksen ja puheenjohtajan. Sellaista ei viime vuosina ole ollut.

Steelers-perheessä taustahaastattelujen perusteella on syntynyt puuhasteleva kuva, jossa seura on ajelehtinut kuin lastu lainehilla. Ammattimaista kuvaa Steelersistä ei ole aina muodostunut.

Kun seurassa on saatu otettua askeleita eteen, on toisinaan menty myös kaksi taaksepäin.

Steelersissä on tullut aika katsoa peiliin ja tunnistaa tilanne ja tosiasiat. Parannettavaa on paljon.

Mikä on identiteetti?

Isossa kuvassa Steelers nuorena seurana hakee vielä identiteettiään ja paikkaansa hämeenlinnalaisessa urheiluyhteisössä. Ei ole muodostunut selkeää kuvaa mitä on steelersläisyys.

Yksi ongelma on ollut pitkäjänteisen toiminnan puuttuminen. On ikään kuin menty kausi kerrallaan ja katsottu, jos jotain mukavaa tapahtuisi. Miesten liigatasolla kilpaillaan kuitenkin siinä määrin, että menestyminen ei ole toivomislaji. Nyt on vain toivottu, että kulloinenkin päävalmentaja saisi loihdittua materiaalista irti enemmän kuin ennakkoon voisi odottaa.

Suuri syy taustalla on ollut se, kuten hallituksen eroaminen viestii, että seuraan ei ole löytynyt sitoutunutta ja suunnitelmallista hallitusta.

Vaikka esimerkiksi miesten edustusjoukkueen taival Liigassa ei ole ollut aina juhla Kapernaumissa, Steelersillä on kuitenkin urheilullista pääomaa. Moni juniori-ikäluokka pelaa SM-tasolla, miehet F-liigassa ja naiset F-liigan B-lohkossa. Potentiaalia on.

Voi tietysti sanoa, että salibandyssä ei kannata edes kuuta taivaalta tavoitella. Että se on vain amatöörien hommaa.

Erilaisia esimerkkejä kuitenkin on. Esimerkiksi SPV:n merkitys Seinäjoella on suuri ja on saatu synnytettyä isältä pojalle -tason perinteitä. Seuralla on merkitys ja sillä on laittaa paukkuja pelaajabudjettiin ja se toimii osakeyhtiöpohjalta. On olemassa esimerkkejä, joissa pelaajat voivat pelata ammatikseen ja panostaa lajiin ammattimaisesti. Se taso on siis mahdollinen.

Siihen tasoon Steelersillä on kuitenkin vielä pitkä matka.

Uuden hallituksen tuotava uusi suunta

Nykyisessä tilanteessa on myös jotain hyvää. Seura on pakotettu pysähtymään ja tuijottamaan totuutta silmin. Kuopan syventyessä ei ole enää varaa siihen, että kausi mennään vain vaappuen läpi.

Varainhankintaan on saatava lisää paukkuja ulkopuolelta, eikä nousua voida rakentaa talkoolaisten ja seuraväen lompakoista.

Hallituksen vaihtuminen asettaa seuran myös haavoittuvaiseen asemaan, jossa se on myös väärien voimien vallankaappauksille altis.

Nyt Steelers vaikeuksiensa keskellä tulee myös näkemään, mikä sen merkitys yhteisölle todella on ja löytyykö seuran pariin ihmisiä, jotka ovat valmiita sitoutumaan sen tulevaisuuden parantamiseksi.

Hämeen Sanomille kerrotaan, että orastavia hyviä signaaleja on ilmaantunut. Seura on saanut yhteydenottoja, jossa seuran avuksi halutaan tulla. Se on hyvä asia, mutta sen tulee myös nyt konkretisoitua.

Seuralle tullaan valitsemaan pian uusi hallitus. Se tarkoittaa, että samalla seuralle valitaan myös uusi suunta.

Seuran tulevaisuuden kannalta sillä tulee olemaan ratkaiseva merkitys.