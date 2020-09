Näkökulma: Tommi Kovasen jääkylmä tarina asettaa jääkiekkoperheen arvokysymysten äärelle

Jenny Rostainin kirjoittama uutuuskirja Jääkylmä on nimensä mukaisesti jääkylmää luettavaa.

Se kertoo aivovamman kaukalossa saaneen entisen jääkiekkoilija Tommi Kovasen sivuraiteelle ajautuneesta elämästä, jossa mies ei ole vienyt aivovamman runtelemaa mieltä – vaan mieli on vienyt miestä.

Kirja kertoo siloittelematta kuinka aivovamman seurauksena 504 Liigan runkosarjan ottelua pelanneen Kovasen elämältä on pudonnut pohja ja johdonmukaisuus – hänellä ei enää ollut työkaluja pitää elämäänsä hallinnassa.

Kovanen ajautuu taloudellisiin vaikeuksiin ja lopulta jopa tonkimaan roskiksia elättääkseen itseään. Tänä päivänä Kovanen on kuitenkin edunvalvonnassa ja hänen elämänsä on pikkuhiljaa etenemässä parempaan suuntaan. Kirjassa kerrotaan myös muiden jääkiekkoilijoiden ja heidän läheistensä kohtaloista, jotka eivät ole mieltäylentävää luettavaa.

Kovaselle on nostettava hattua. Vaatii paljon paljastaa itsestään tuo kaikki maailmassa, jossa lähes kaikki pitävät enemmän tai vähemmän kulisseja yllä – eikä vähiten jääkiekon parissa.

Aivovammoista ja niiden kamalista seurauksista tiedetään enemmän kuin ennen, mutta onko jääkiekossa kaikki voitava todella tehty niiden ehkäisemiseksi?

Taklaukset ovat edelleen sallittuja jääkiekossa, niin kauan kuin säännöt ne sallivat. Päättömät taklaukset kuitenkin on saatava kitkettyä entistä tehokkaammin pois.

Kyse on siitä, miten jääkiekkoa halutaan tulevaisuudessa kehittää. Ongelma on, että tutkittua tietoa on tällä hetkellä olemassa vähän toimenpiteiden tueksi. Sitä on kerrytettävä lisää. Korjattavaa on kuitenkin ainakin asenteissa. Helposti äänen saavat ne perustelut, että nämä nyt vain kuuluvat lajiin.

Ei sekään jääkiekkoväestä parasta mahdollista kuvaa anna. Eikä se, että jos naisten maajoukkueen päävalmentaja Pasi Mustonen – vaikkakin kärjistetysti – puhuu jääkiekossa olevan vahingoittamismentaliteettia, vasta-argumentit ovat luokkaa mitä se naisten valmentajakaan luulee tästä tietävänsä.

Jääkiekkoväki – jonka joukosta moni tunnettu nimi osoitti Valko-Venäjä -kysymyksissä puutteellista maailman hahmotuskykyä ja empaattisuutta – on kuitenkin toistaiseksi ollut melko kyvytön puuttumaan ongelmaan ja löytämään sille ratkaisua.

Sekin on jäänyt epäselväksi, onko muutokseen ollut aitoa halua ja millä arvoilla päätöksiä jääkiekon kehittämiseksi tehdään.

Ei voi kuin toivoa, että Kovasen tarina saisi jääkiekkopäättäjiä pohtimaan olisiko vielä jotain, mitä voitaisiin tilanteen parantamiseksi tehdä? Otsikoita siitä, kun joku pelaajaraato makaa jäällä, on saatu lukea tarpeeksi.

Ehkä globaali koronaviruspandemiakin olisi saanut ymmärtämään terveyden merkitystä paremmin.

Mutta eihän ihmisellä ole sitä tapana ymmärtää – kunnes terveyden on itse menettänyt.