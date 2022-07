Pitääkö samasta työstä saada sama palkka? Onko väärin, jos saman työmäärän tekevä saa kymmenen tai sata kertaa pienemmän palkan kuin toinen? Aihe on tuottanut urheilumediaotsikoita ja kiihkeää somemölinää. Samalla on käynyt kuten ajassamme usein käy. Mitä isompi huuto, sitä huonommin hahmottuu kokonaisuus. Palkkaerot ovat urheilussa suuria, kyllä. Aihe on tärkeä. Yhtä tärkeä olisi silti muistaa,...