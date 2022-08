Näkökulma: Yleisurheilu keskittyy isoihin seuroihin, mutta Janakkala-ilmiö on lajille elinehto

Yleisurheilu on yhtä aikaa pieni ja suuri laji. Isot seurayksiköt keskittyvät yhä vahvemmin isoihin kaupunkeihin, mutta pienemmillä seuroilla on elintärkeä merkitys 2020-luvullakin. Yleisurheilu on monella paikkakunnalla laji, jonka pieni seura tuottaa kylän ainoan valtakunnallisesti näkyvän urheilijan – tai ylipäänsä ainoan muuallakin huomatun ihmisen. Yleisurheilun suurseurat ovat kasvukeskuksissa, mutta ne eivät suuruudestaan huolimatta ole urheilun ykköstuote...