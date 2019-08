HPK:n kiekkonaisten harjoituksissa on viilettänyt tällä viikolla japanilaispuolustaja Natsumi Kurokawa, joka yrittää saada pelipaikan Kerhon liigajoukkueesta. Kurokawa on antanut viikon ajan näyttöjä Kerhon seurajohdolle.– Tämä on niin hyvä joukkue minulle....