NBC: Chicagon riveissä pelannut Lauri Markkanen ei jatka Bullsin riveissä

NBA-koripalloliigan Chicago Bullsin riveissä pelannut Lauri Markkanen ei saanut aikaiseksi jatkosopimusta chicagolaisseuran kanssa. Asiasta kertoo Twitterissä Bullsia seuraava NBC-kanavan urheilutoimittaja K.C. Johnson lähteisiinsä viitaten.

Markkasen nelivuotinen tulokassopimus umpeutuu tämän kauden jälkeen. Koska jatkosopimusta ei synny ennen runkosarjan alkua, tulee 23-vuotiaasta Markkasesta kauden jälkeen rajoitetusti vapaa agentti.

