Turun Palloseuran hyökkääjä Eetu Liukas edustaa Hämeen Sanomien saamien tietojen mukaan ensi kaudella HPK:n liigajoukkuetta. New York Islandersin NHL-varaus pelasi tällä kaudella TPS:n riveissä 48 Liigan runkosarjan ottelua, joissa hän teki kahdeksan maalia ja antoi neljä maaliin johtanutta syöttöä. Käynnissä olevassa TPS:n pudotuspelisarjassa HIFK:ta vastaan hyökkääjä on tehnyt yhden maalin kahdessa ottelussa. Liukas on 19-vuotias...

