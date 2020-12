NHL:n kausi alkaa 13. tammikuuta, runkosarjassa 56 ottelua per joukkue

Koronaviruspandemian viivästyttämä NHL-jääkiekkoliigan kausi 2020–21 alkaa 13. tammikuuta, kertoi liiga sivuillaan. Runkosarjassa pelataan 56 kierrosta ja se päättyy 8. toukokuuta. Otteluohjelma julkaistaan lähiaikoina.

– NHL odottaa innolla kautemme alkua, etenkin kun paluumme kaudella 2019–20 oli niin menestyksekäs, NHL:n komissaari Gary Bettman sanoi viitaten koronan runtelemaan viime kauteen, jonka mestariksi kruunattiin Tampa Bay Lightning syyskuun lopulla.

– Tiedostamme kaikki ne haasteet, joita meillä on edessämme, kuten tiedostimme keväällä ja kesällä. Tärkein prioriteettimme on jatkossakin osallistujien ja peliyhteisöjemme terveys ja turvallisuus. Kiitän (pelaajayhdistys) NHLPA:ta ja etenkin sen johtajaa Don Fehriä yhteistyöstä saadaksemme liigan taas takaisin jäälle

NHL:n viralliset harjoitusleirit alkavat 3. tammikuuta, eikä kauteen valmistavia harjoituspelejä pelata. Ne seitsemän joukkuetta, jotka jäivät päättyneellä kaudella jatkopelien ulkopuolelle, saavat aloittaa leirinsä jo 31. joulukuuta. Nämä ovat Anaheim. Buffalo, Detroit, Los Angeles, New Jersey, Ottawa ja San Jose.

Pudotuspeleihin etenee 16 joukkuetta, ja pudotuspeleissä luvassa on totutut neljä pelikierrosta paras seitsemästä -periaatteella. Stanley Cup -mestari 2021 on selvillä heinäkuun puoliväliin mennessä. Liiga toivoo pääsevänsä normaaliin kalenteriinsa kiinni kaudella 2021–22, jolloin runkosarja alkaisi lokakuussa.

Oma erikoisuutensa tulevalla kaudella on se, että joukkueet kohtaavat vain muita saman divisioonan joukkueita. Liigan 24 yhdysvaltalaisjoukkuetta on jaettu kolmeen kahdeksan joukkueen divisioonaan, joissa joukkueet kohtaavat toisensa kahdeksan kertaa.

Neljäs divisioona muodostuu seitsemästä kanadalaisjoukkueesta, ja ne kohtaavat toisensa yhdeksän tai kymmenen kertaa. Kunkin divisioonan neljä parasta etenee pudotuspeleihin.

Järjestelyihin liittyy vielä epäselvyyksiä voimassa olevien koronavirusrajoitusten vuoksi. Esimerkiksi se, missä seitsemän kanadalaisjoukkuetta pelaavat, on vielä epävarmaa. Liigan alustavana suunnitelmana on se, että joukkueet pelaavat kotihalleissaan, vaikka ainakaan kauden alkaessa useimpiin halleihin ei voi ottaa yleisöä. Liiga kertoo olevansa myös valmis pelaamaan otteluita tarvittaessa neutraaleilla areenoilla.

NHL:n divisioonat kaudella 2020–21:

Itäinen: Boston Bruins, Buffalo Sabres, New Jersey Devils, New York Islanders, New York Rangers, Philadelphia Flyers, Pittsburgh Penguins ja Washington Capitals

Keskinen: Carolina Hurricanes, Chicago Blackhawks, Columbus Blue Jackets, Dallas Stars, Detroit Red Wings, Florida Panthers, Nashville Predators ja Tampa Bay Lightning

Läntinen: Anaheim Ducks, Arizona Coyotes, Colorado Avalanche, Los Angeles Kings, Minnesota Wild, San Jose Sharks, St. Louis Blues ja Vegas Golden Knights

Pohjoinen: Calgary Flames, Edmonton Oilers, Montreal Canadiens, Ottawa Senators, Toronto Maple Leafs, Vancouver Canucks ja Winnipeg Jets

– Runkosarjassa 56 ottelua/joukkue. Itäisessä, Keskisessä ja Läntisessä divisioonassa joukkueet kohtaavat toisensa kahdeksan kertaa, Pohjoisessa divisioonassa yhdeksän tai kymmenen kertaa