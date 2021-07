Nicole Andenmatten Kerhon naisten liigajoukkueeseen – Jutta Stoltenberg on tehnyt jatkosopimuksen HPK:n kanssa

Sveitsiläinen 21-vuotias hyökkääjä Nicole Andenmatten pelaa alkavalla kaudella HPK:n naisten liigajoukkueessa. Viime kaudella Sveitsin liigassa Neuchâtel Hockey Academy Dames -joukkueessa pelannut Andenmatten on tehnyt Kerhon kanssa yksivuotisen sopimuksen. Andenmatten on pelannut Sveitsin liigaa myös Luganon joukkueessa, jossa hän juhli mestaruutta kaudella 2018–2019. Hän on pelannut myös Sveitsin 18-vuotiaiden maajoukkueessa. Andenmatten saapuu Suomeen elokuun 9. päivänä…