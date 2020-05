Niklas Frimanin siirto Jokereihin sai sinetin – "Paketissa oli paljon juttuja, joista olin innoissani"

Jo jonkin aikaa tiedossa ollut julkinen salaisuus HPK:n liigajoukkueen kapteenin Niklas Frimanin siirtymisestä KHL-liigan Jokereihin sai keskiviikkona sinetin, kun helsinkiläisseura julkaisi 26-vuotiaan puolustajan kahden vuoden sopimuksen.

Friman odottaa tulevan kauden pelejä maailman toiseksi kovimmassa kiekkosarjassa mielenkiinnolla.

– Olen todella innoissani tästä urheilullisesta haasteesta, joka edessä on. Tavoitteena oli päästä pelaamaan vielä korkeammalla ja paremmassa sarjassa ja haastaa itseäni siinä, kuinka pitkälle rahkeeni riittävät, Friman iloitsee.

Kolmen kauden ajan HPK:ssa Liigaa pelannut Friman tietää, että KHL-liigassa peli on fyysisempää ja vastustajat taitavampia.

– Peli tulee varmasti kokonaisvaltaisesti haastavammaksi, hän uskoo.

Friman kiitteli viimeksi Hämeen Sanomien jäähyväishaastattelussaan HPK-vuosiaan. Turkulaislähtöinen puolustaja kehittyi Antti Pennasen johtamassa valmennuksissa harppauksin, voitti suomenmestaruuden ja pääsi pelaamaan kahden edellisen kauden aikana myös maajoukkuepaidassa.

Myös Jokereissa Friman uskoo kehittyvänsä edelleen.

– Edelleen haluan kehittyä samoissa asioissa. Haluan pelata aktiivista peliä, jolloin henkilökohtaista taitotasoa ja edelleen luisteluvoimaa pitää saada lisää. Myös kamppailupeliin haluan saada kehitystä fysiikan ja liikkuvuuden osalta. Tavoitteena on tietenkin se, että pystyn ottamaan Jokereista hyvän roolin ja kehittymään edelleen.

Jukka Jalosen valmentamassa maajoukkueessa Friman toivoo pääsevänsä pelaamaan entistä useammin. Nyt vyöllä on yhdeksän miesten maaottelua.

– Minulle on ollut iso kunnia päästä pelaamaan muutama peli maajoukkueessa viimeisen parin vuoden aikana. Totta kai se on tavoite jatkossakin, Leijona-paidassa pelaaminen on niin hieno juttu. Tiedän kuitenkin myös sen, että hyvin pitää onnistua ja ottaa edelleen askeleita eteenpäin, että se on mahdollista, puolustaja muistuttaa.

Friman ei vielä osaa sanoa, minkälainen apua KHL-liigassa pelaamisessa mahdollisesti on maajoukkuepaikkaa tavoitellessa.

– Sitä on vaikea ennakoida. Ympärillä on tietysti entistä parempia pelaajia ja vastustajia. Se pakottaa itsenikin kehittymään ja pelaamaan hyvin. Sen näkee sitten loppukesästä ja syksystä, kun kokoonnumme yhteen.

Päätös aloittaa KHL-ura nimenomaan Jokereissa oli Frimanille helppo.

– Olen kuullut paljon pelkkää positiivista, miten organisaatiossa hoidetaan asiat. Muutenkin se on mahtava seura ja yhteisö. Siihen päälle vielä Helsinki. Paketissa oli paljon juttuja, joista olin innoissani. Kun mahdollisuus aukesi, oli helppo tehdä nopeasti päätös, Friman myöntää.

Jokerit pelaa ensi kaudellakin Lauri Marjamäen komennossa. Friman on ehtinyt jo keskustella uuden seuransa kanssa siitä, mitä häneltä Jokereissa odotetaan.