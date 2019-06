Niko Mäkelä rikkoi MM-kisojen B-rajan 100 metrin perhosuinnissa Monacossa – 50 metrin A-raja jäi lähelle

Riihimäen Uimaseuran Niko Mäkelä onnistui osittain siinä, mitä hän lähti tavoittelemaan Mare Nostrum -uintikiertueen avausviikonlopusta Monacossa. Parikymppinen uimarilahjakkuus rikkoi sunnuntaina MM-kisojen B-rajan 100 metrin perhosuinnissa alkueräajallaan 53,60, joka on hänen ennätyksensä pitkässä altaassa.

Mäkelä sijoittui kisassa lopulta 11:nneksi uituaan B-finaalissa 53,63. Kisan voiton vei Venäjän Andrej Zhilkin kellottamalla 52,18.

Gwangjun MM-uintien B-raja on 100 metrin perhosuinnissa 53,78. Tokion olympialaisten B-raja 53,52 jäi Mäkelältä vain kahdeksan sadasosan päähän.

Lauantaina Mäkelä jahtasi 50 metrillä MM-kisojen A-rajaa 23,66. B-rajan hän oli rikkonut jo aiemmin. Parhaaksi noteeraukseksi jäi jatkoeräuintien 23,88.

Mare Nostrumissa kilpaillaan 50 metrin sprinteissä omalaatuisessa pudotuskilpailussa, jossa jatkokierroksilla karsitaan aina puolet jatkoon, kunnes jäljellä on kaksi uimaria. Mäkelän tie vei perhosuinnissa puolivälierään ja jaetulle sijalle kuusi.

Mäkelä on ainoa suomalaismies, joka on rikkonut heinäkuun MM-kisojen esitysrajat lyhyillä perhosuintimatkoilla. B-rajan alittaneita maa voi asettaa kilpailuun vain yhden per matka.