Nilkkavamman ei pitäisi kaataa Teemu Pukin EM-matkaa

Norwich uutisoi kotisivuillaan, että Teemu Pukilla on nilkan nivelsidevamma, josta toipuminen vie arviolta joitain viikkoja. Vamma ei vaadi leikkausta. Maajoukkueen päävalmentaja Markku Kanerva sanoi Palloliiton kotisivuilla, että Pukin pitäisi olla EM-kisoissa kunnossa.– Hoito-ohjelma ja toipuminen on jo aloitettu, Kanerva mainitsi.Pukki on sivussa, kun Norwich kohtaa kauden päätöspelissään lauantaina vieraissa Barnsleyn. Norwich on jo varmistanut nousunsa…