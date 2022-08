Nuoret Leijonat tekee tuhoa ylivoimalla, mutta haparoi miesvajaalla – Ruotsi-välierässä ovat vastakkain alivoimatilaston ääripäät

Suomen alle 20-vuotiaiden miesten jääkiekkomaajoukkue on esittänyt Edmontonin MM-turnauksessa taiturimaista ylivoimapeliä, mutta verkko on heilunut erikoistilanteissa myös omassa kenttäpäädyssä. MM-kisojen paras ylivoimajoukkue Suomi kohtaa MM-välierässä rakkaan naapurin Ruotsin, joka on kisojen kärkijoukkue alivoimalla.

Aatu Rädyn, Roni Hirvosen, Roby Järventien ja kumppanien tähdittämä suomalaisylivoima on iskenyt Edmontonissa 13 maalia 22 ylivoimayrityksestä. Nuorten Leijonien ylivoimaprosentti on 59,09, Ruotsi on tilastossa kolmantena lukemalla 53,85 (7/13).

Alivoimatilastoja mitattaessa Ruotsilla on selkeä etu Antti Pennasen valmentamaan Suomeen. Ruotsi on päästänyt turnauksessa vain yhden alivoimamaalin (alivoimaprosentti 92,86), kun Suomen alivoimaprosentti on painunut kuudella päästetyllä maalilla 45,45:een. Tilastojen valossa Nuoret Leijonat on MM-turnauksen heikoin alivoimajoukkue ennen välieriä.

Alla nihkeät puolivälierät

Suomi oli Saksa-puolivälierän toisessa erässä vaikeuksissa, mutta selvisi lopulta altavastaajan asettamasta haasteesta ja aamupäiväottelusta 5–2-voitolla.

– Tästäkin eteenpäin kyse on yksittäisen pelin voittamisesta, ja on ihan sama, millä tavalla se tulee, mitä joukkuetta vastaan ja mihin kellonaikaan, varakapteenin A-kirjainta kantava puolustaja Kasper Puutio paalutti Leijonien verkkosivuilla ottelun jälkeen.

Turnausyllättäjä Latvia pani Ruotsin puolivälierässä vieläkin ahtaammalle, ja vasta puolustajakapteeni Emil Andraen päätöserän osuma varmisti länsinaapurille 2–1-voiton.

Suomi ja Ruotsi sijoittuivat alkulohkoissaan toiselle sijalle. Nuoret Leijonat taipui Kanadalle ja Ruotsi puolestaan Yhdysvalloille, joka nöyrtyi puolivälierässä yllättäen Tshekille.

Nuorten Leijonien ja Ruotsin välieräkamppailu alkaa Suomen aikaa lauantaina kello 3. Kanada ja Tshekki aloittavat välieränsä perjantain puolella kello 23.