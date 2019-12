Nuorissa Leijonissa ei HPK-pelaajia mukana – välivuosi vai huolenaihe?

Viimeisen 10 vuoden aikana HPK:sta pelaajia on valittu 15 kertaa alle 20-vuotiaiden maajoukkueeseen – ja kaikkiaan kolmetoista eri yksilöä.

Vain kaksi kertaa HPK:sta on jäänyt valitsematta pelaajia alle 20-vuotiaiden MM-joukkueeseen viimeisen kymmenen vuoden aikana. Niin on käynyt kaudella 2016–17 ja nyt tällä kaudella.

HPK:n tulevaisuuden kannalta huolta herättää myös se, että HPK:n B-juniorit jäivät SM-alkusarjassa viimeiseksi maalierolla -99.

HPK:n urheilujohtaja Mika Toivola vastaa myös HPK:n junioripuolen kilpakiekon ikäluokista C-junioreista ylöspäin.

– Se, että pelaajia ei ole MM-kisoissa, on negatiivinen asia. Uskon kuitenkin, että ensi vuonna HPK:sta U20-kisapelaaja tulee ja sitä seuraavallakin kaudella. En viitsi sanoa ketään nimeltä, ihan hygieenisyyssyistä, Toivola sanoo.

Yksi sellainen pelaaja saattaa olla esimerkiksi HPK:n U20-joukkueen paras pistemies Santtu Hakanen, 18.

– Joskus ”kaksikymppisten” MM-valinnoissa painottuu se, että otetaan niitä pelaajia, jotka pelaavat Liigassa. HPK:ssa ajattelemme, että tavoite ei ole tehdä U20-pelaajia kisoihin vaan HPK:lle pelaajia, Toivola sanoo.

– Tietysti kisapaikat ovat tärkeitä välimittareita ja kansainväliset pelit kehittävät. Niitä ei voi väheksyä, mutta väkisin emme peluuta ketään Liigassa, että he olisivat vahvemmilla kisapaikkojen suhteen. Joukkueen etu on tärkein ja yksilön etu tulee sen jälkeen.

Kun puhutaan jääkiekkoseuroissa vuosista, jolloin yksilöitä ei nouse esiin, puhutaan usein ”heikoista ikäluokista”.

HPK:n entinen valmennuspäällikkö Timo Lehkonen näkee asian toisin.

– Huonoja ikäluokkia ei ole, on vain huonosti johdettuja ikäluokkia. Lahjakkuuden määrä on yleensä aika lailla vakio, mutta kyse on siitä, miten heitä viedään eteenpäin. Pelaajapolku ja valmennus on oltava kunnossa, että saadaan hyviä pelaajia esiin. Esimerkiksi nyt, jos B-junioreissa on ollut noin vaikeaa kuin on ollut, on aika vaikeaa alkaa ratkomaan A-junioreissakaan matseja, Lehkonen painottaa.

Nykyään Karhu-Kissojen valmennuspäällikkönä työskentelevä Lehkonen on voittanut valmennusurallaan Nuorten Leijonien apuvalmentajana maailmanmestaruuden ja HPK:n apuvalmentajana suomenmestaruuden.

Lehkonen muistuttaa, että terävimmät huiput löytävät organisaatiossa useammin paikkansa kuin eivät.

– Tosin jos pitkässä juoksussa kukaan ei löydä kansalliselle tai kansainväliselle tasolle, jotain mätää organisaatiossa on. On vaikeaa päästä 20-vuotiaiden maajoukkueeseen. Usein se vaatii sitä, että pääsee Pikku-Pohjola -leiriltä alkaen mukaan kiinni leijonapolkuun. Heti kun laitetaan luistimet jalkaan, on perheenkin oltava mukana toiminnassa ja pelaajan on harjoiteltava monipuolisesti.

Leijonapolun merkitys onkin Lehkosen mielestä pelaajan kehityksesä suuri. Laadukkaiden tapahtumien määrässä pelaaja saa kilpailuetua.

– Siellä pääsee mittaamaan omia kykyjä muita suomalaisia huippuja vastaan. Lisäksi saa paljon kansainvälisiä pelejä vyölle, mitä leijonapolun ulkopuoliset eivät saa. Myös valmentajilta saa usein uutta tietoa, sillä omassa organisaatiossa ei välttämättä ole yhtä hyviä valmentajia.

Lehkosen toimiessa valmennuspäällikkönä HPK:n juniorivalmentajina toimivat sellaisia maajoukkueissakin vaikuttaneita nimiä kuin Antti Pennanen, Jussi Tapola, Olli Salo ja Matti Tiilikainen.

– Hyviä koutseja on ollut, jotka ovat vaatineet paljon ja osanneet viedä pelaajia eteenpäin. Organisaation täytyy löytää laadukkaita koutseja, jotka pitävät huolen, että mistään ei oiota, Lehkonen sanoo.

– Pelaajat eivät myös pelanneet vain yhtä sarjaa ja pelimäärät olivat suuria. Moni kasvoi kantamaan vastuuta, kun heidän piti ratkoa matseja johtavina pelaajina – ja he vielä nauttivat siitä.

HPK:n nykytilanteesta Lehkonen on vaitonaisempi.

– B:stä alaspäin on vaikea sanoa. Näen sarjataulukon ja sen onko tullut kansalliselle tai kansainväliselle tasolle pelaajia – vai ei.

Urheilujohtaja Toivola painottaa, että kaiken ytimessä on HPK:ssa perustyö ja sen laatu.

– Perustyö pitää tehdä hyvin, sieltä kaikki lähtee aina 10-vuotiaista alkaen. Aina tulee myös pelaajia matkan varrella mukaan. Kaikki eivät ole omia kasvatteja luistelukoulusta asti, Toivola muistuttaa.

– Kaikkien polku ei kuitenkaan ole sama. Saku Koivu oli toki joka ikäluokassa ykkössentteri, mutta esimerkiksi Jere Innala nousi vasta alle 20-vuotiaiden maajoukkueeseen ilman aiempaa nuorisomaajoukkuekokemusta.

Talon perustusten on oltava kunnossa. Toivola on nyt työskennellyt junioripuolen parissa puolisentoista vuotta.

– Tietenkin haluamme, että asiat olisivat vieläkin paremmalla tolalla, mutta muutokset eivät tapahdu hetkessä. Pohjatyön, eli hionnan ja jalostuksen, on oltava kunnossa entistä nuorempana. Peli kovenee vuosi vuodelta ja siinä kilpajuoksussa haluamme olla mukana pelaajia kehittämässä.

Toivolan mukaan HPK on ollut perinteisesti hyvä tekemään juuri hyökkääjiä, mutta puolustajien ja maalivahtien jalostamisessa on vielä parantamisen varaa.

– Sellaisen kysymyksen olen heittänyt itselleni ja muille, että miten voisimme kehittää myös puolustajia ottamaan vakioruudun Liigasta ja että omista kasvaisi pelaajia kärkipakkipariin kuten Petteri Nikkilä. Nikkilän jälkeen on ollut liian hiljaista, Toivola huomauttaa.

Toivolan mukaan tulevaisuudessa on kuitenkin myös positiivisia kaikuja.

– Siitä olen tyytyväinen, että nyt tehdään oikeita asioita. Hemmetisti on vielä tekemistä, että ollaan siellä missä halutaan olla – tai lähellä sitä. HäSa