NY Times: Dopingkohun keskellä olevan Kamila Valijevan näytteestä löytyi kolmea eri sydänlääkettä

Naisten taitoluistelun vapaaohjelma on vuorossa torstaina.

The New York Times kertoo, että 15-vuotiaan venäläisen taitoluistelijan Kamila Valijevan dopingnäytteestä on löytynyt kolmea eri sydänlääkettä.

Lehden haastattelema Yhdysvaltojen antidopingtoimiston johtaja Travis Tygart sanoo, että lääkkeistä kaksi on sallittuja ja yksi kielletty.

Tygartin mukaan aineiden yhdistelmän etuna “näyttää olevan kestävyyden lisääntyminen, väsymyksen vähentyminen ja hapenottokyvyn edistäminen”.

Valijevan positiivinen dopingnäyte paljastui kesken olympialaisten taitoluistelun joukkuekisaa. Siksi joukkuekisan mitaleja ei ole jaettu.

Valijeva sai positiivisesta näytteestä huolimatta osallistua olympialaisten yksinluisteluun urheilun kansainvälisen välitystuomioistuimen CASin luvalla.

Kansainvälisen olympiakomitean jäsen Denis Oswald valotti tiistaina, että Valijeva arvioi CAS:lle saaneensa vahingossa elimistöönsä isoisänsä käyttämää lääkettä. Venäläismedian mukaan Valijeva oli kertomansa mukaan juonut samasta lasista kuin isoisänsä. Valijevan perhe on julkisuudessa olleiden mediatietojen perusteella kertonut, että isoisä on ollut urheilijan seurana muun muassa harjoituksissa sinä aikana, kun Valijevan äiti on ollut töissä.

Valijevan ensimmäinen olympiakulta tuli kisojen alussa joukkuekilpailusta, mutta mitaleita ei jaeta ennen kuin Valijevan dopingtapaus on käsitelty loppuun. Valijeva antoi joulukuussa urheilussa kiellettyä lääkeainetta sisältäneen dopingnäytteen. Tapauksen käsittely venyi helmikuulle asti, koska Tukholmassa tehdyn analyysin tulos selvisi vasta olympialaisten aikana.

Valijevan kilpaileminen Pekingin yksinluistelussa ratkesi vasta maanantaina CASin päätöksen jälkeen.

Naisten taitoluistelukilpailun vapaaohjelma luistellaan torstaina.