Nyrkkeilijäksi omakotitalon alakerrassa – Janakkalan Nyrkkeilijöiden harjoitusryhmä täyttyi jo ennen toiminnan alkamista

Turengin keskustassa sijaitsevan omakotitalon kellarista kuuluu elokuusta lähtien nyrkkeilysäkkien mätke. Siellä harjoittelee nimittäin elokuun alussa toimintansa aloittava uusi janakkalalainen urheiluseura Janakkalan Nyrkkeilijät.

JaNy on pitkän linjan nyrkkeilyihmisten perustama seura lapsille, nuorille ja kilpakehiin aikoville aikuisille. Puheenjohtajana aloittaa vuosia lajia harrastanut Tommi Henriksson, ja muut perustajajäsenet ovat tamperelaiset Lassi Seppälä ja Pyry Vehmas sekä Valkeakosken Hakassa pitkään seuratoiminnassa mukana ollut Rene Järvinen.

Seppälä on kolminkertainen suomenmestari ja MM-paikkaan yltänyt urheilija, joka lopetti uransa nyrkkeilyammattilaisena. Myös Vehmaalla on pitkä kokemus nyrkkeilykehästä. Nelikon kokenein seuratoimija on Järvinen, jolla on taustaa sekä valmentajana että tuomarina.

– Aikaisemmin olen asunut paikkakunnilla, jossa seura on ollut valmiina. Muutimme Turenkiin, ja nyt oli loistava mahdollisuus perustaa oma seura tänne. Myös elämäntilanteeni mahdollisti sen. Olen Janakkalan kunnantalolla töissä. Kun aikaisemmin työmatkoihin mennyt päivässä kaksi tuntia, jää se nyt muuhun käyttöön, Henriksson sanoo.

Kysyntää on paljon

Tieto perustettavasta seurasta on otettu Turengissa mainiosti vastaan. Seuran kymmenen hengen harjoitusryhmä täyttyi nopeasti Facebookissa julkaistun ilmoituksen jälkeen.

– Kysyntää on reilusti enemmän kuin tarjontaa, emmekä pysty näissä tiloissa sitä mitenkään täyttämään. Lisäksi useammalle harrastajalle pitäisi olla enemmän vuoroja. Se tarkoittaisi puolestaan itselleni lisää kuormitusta. Ei ole kuitenkaan kiva sanoa kyselijöille ei, uuden seuran valmennuksesta vastaava Henriksson harmittelee.

Uuden urheiluseuran toiminnassa painotetaan nyrkkeilijöiden keskuudessa vallitsevia käyttäytymissääntöjä, eräänlaista lajin koodistoa, jossa puolustetaan heikompia ja painotetaan työnteon merkitystä menestystä haettaessa.

– Se on äärimmäisen tärkeä osa toimintaa. Valmentaja on lähes kaikkialla urheilijoille lajin puolelta se isähahmo, joka opettaa nuoria. Koulunkäynnin merkitystä painotetaan ja ollaan vuorovaikutuksessa vanhempien kanssa. Kohdellaan muita niin kuin halutaan heidän meitä kohtelevan.

Ongelmia Henriksson ei uskokaan näkevänsä.

– Harjoituksissa on valvova katse, joka pystyy napsimaan vääränlaisen käytöksen myös pois varsinkin pienessä tilassa. Oman kolmelta vuosikymmeneltä tulevan kokemukseni perusteella sitä ei ole kuitenkaan ollut missään, puheenjohtaja kertoo.

Kansainvälistä yhteistyötä

Janakkalan Nyrkkeilijöillä on heti perustamisestaan lähtien kansainvälistä yhteistyötä. Sen sisarseura on irlantilainen Corkissa majaansa pitävä Brian Dillon’s Boxing Club, jonka kanssa Henrikssonilla on päivittäinen puheyhteys.