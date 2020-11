Olli Lehtimäestä HJS Akatemia ry:n puheenjohtajaksi

HJS Akatemia ry on valinnut vuosikokouksessaan seuran hallituksen seuraavalle vuodelle. Puheenjohtajaksi nousee Olli Lehtimäki ja hallituksen jäseniksi valittiin Marko Paasu, Juho Juusela, Janne Korpela, Jarkko Ollikainen ja Tomi Uusitorppa.Väistyvä puheenjohtaja Arto Viljanen arvioi HJS:n tiedotteessa, että seura on pelillisesti, taloudellisesti kuin toiminnallisesti paremmassa kunnossa kuin ikinä historiansa aikana.– Koen, että on hyvä hetki jonkinasteiselle sukupolvenvaihdokselle…

