Olympiaehdokas Heliövaara pitää ammattilaistenniksen pistejakoa epäreiluna – "Kilpailun pitäisi olla avointa"

Suomen tenniksen kansainvälinen kolmospelaaja Harri Heliövaara on Hämeenlinnan Suomen kiertueen turnauksen jälkeen isojen päätösten edessä. Miehen on määrä suunnitella, millaista reittiä pitkin tie kulkee Tokion olympialaisiin.

Tennismaailmassa on tällä hetkellä paljon epäselvää, mutta selvää on se, että kansainvälinen kausi on jälleen käynnissä. ATP-haastajakiertue palasi koronatauolta viime viikolla ja tällä viikolla on karsittu Cincinnatin ATP-turnaukseen.

Heliövaaran on määrä palata haastajakiertueelle syyskuussa. Heliövaaran kansainvälinen paluu ei kuitenkaan tapahdu kaksinpelissä, jota hän Aulangon massalla pelaa, vaan nelinpelissä. Vuonna 2017 alkaneella ”toisella urallaan” helsinkiläinen on keskittynyt nelinpeliin mielessään olympialaiset.

– Kohta pitäisi tehdä päätöksiä mihin lähdetään, mutta päätin viettää kiertueen kaksi ensimmäistä viikkoa kotona seuraten tilannetta. Muuttujia on kolme: uskallanko matkustaa, riittääkö taso turnaukseen ja onko sopivaa paria. Tavoitteeni on päättää viikonlopun jälkeen, Heliövaara kertoo.

Ammattilaisuransa jo 24-vuotiaana ensimmäisen kerran lopettanut Heliövaara arvelee olevansa 31-vuotiaana parempi nelinpelaaja. Hän ei ole silti vielä yltänyt vuoden 2012 maailmanrankingtasolleen, joka oli 128.

– Syötöstä on tippunut ehkä pari kilometriä tunnissa iän myötä. Taktisesti olen kuitenkin kehittynyt. Samalla nelinpelin kansainvälinen kilpailu on koventunut, eli kymmenen vuoden takainen pelini ei riittäisi samoille sijoille, Heliövaara arvelee.

Olympiaunelma perustuu ennen kaikkea Suomen ykköstähden Henri Kontisen suorittamiseen. Tällä hetkellä kaksinkertainen grand slam -turnausvoittaja on maailmanlistan sijalla 30.

Mikäli Kontinen ei ensi kesäkuuhun mennessä palaa kymmenen kärkeen, hänen ja Heliövaaran yhteenlaskettu ranking tulee olla 24 parhaan parin joukossa maakiintiöt huomioiden, jotta suomalaispari nähdään Tokion olympiakentillä. Tällä hetkellä olympialipun ja suomalaisten välissä on kymmenkunta paria.

Heliövaarakin voi vaikuttaa olympiaunelmaansa parantamalla ATP-listasijoitustaan. Tällä hetkellä se on nelinpelissä 139.

Periaatteessa olympiapaikan voi hankkia myös Emil Ruusuvuori, jos Suomen kaksinpeliykkönen nousee päälistallaan 56 olympiakelpoisen pelaajan joukkoon. Hänen ATP-nelinpelisijoituksensa on 258.

– Emilkin pelaa tosi hyvin, eli Henkalla (Kontinen) on vaihtoehtoja. Voin vaikuttaa omaan tekemiseeni. Kaikki valintani teen ainakin ensi vuoteen asti Tokion kisoja ajatellen. Sen tiedän, että Henkka haluaa kokea olympialaiset. Toivottavasti pääsemme sinne yhdessä, Heliövaara toteaa.

Heliövaara pelasi hollantilaisten Sem Verbeekin ja David Pelin parina Australiassa ja Thaimaassa. Suomalainen vaihtoehto olisi selvästi alemman listasijoituksen 290 omaava Patrik Niklas-Salminen, mutta Heliövaara päätynee Verbeekin (ATP 128.) pariksi.

– Voitimme talvella (Burnien) kisan ja meidän oli tarkoitus jatkaa, kunnes korona tuli väliin. Olemme olleet yhteydessä ja aiomme pelata yhdessä, mutta ulkomaalaisen parin kanssa matkustamisessa voi olla haasteita, Heliövaara pohtii.

Edellisestä kansainvälisestä ottelusta on lähes puoli vuotta. Heliövaara pelasi maaliskuun alussa Davis Cupin karsintaa Meksikoa vastaan Kontisen parina. He ovat myös harjoitelleet yhdessä Helsingissä, kun Kontinen ei lähtenyt Yhdysvaltoihin tavanomaisen parinsa John Peersin kanssa.

– Olisi toki varteenotettava vaihtoehto pelata hänen kanssaan, mutta totta kai Henkka pelaa mieluummin isoja kisoja. Tavoitteemme on pelata joku kisa yhdessä (ennen olympialaisia).

Heliövaara on ollut korona-aikana tarkkana tekemisineen. Hän kuuluu selkärankareumansa takia tartuntojen riskiryhmään. Urheilu sujuu täysipainoisesti, mutta ylimääräisiä terveysriskejä 31-vuotias välttää.

– Hiljattain on vaihdettu biologista lääkettä ja tehty muuta selän kanssa. Totta kai se vaikuttaa matkustamisiin. Jonkinlaisia hallittuja riskejä pitää ehkä kuitenkin ottaa, jos haluaa päästä tavoitteisiin, Heliövaara toteaa.

Boris Chernovin valmennettava on suomalaisena ja eurooppalaisena hyvässä asemassa, mitä kisojen kiertämiseen tulee. Sitä Heliövaara pitää epäreiluna, että syksyn kilpailut säilyttävät myös olympiakarsintaan vaikuttavan ATP-pistearvonsa.

Esimerkiksi kuun vaihteessa alkava kauden poikkeuksellisesti toinen grand slam, US Open, puolitti nelinpelin ATP-pisteensä, mutta turnaus on siitä huolimatta mastersin arvoinen. Useat tähtipelaajat, kuten Henri Kontinen, ovat ilmoittaneet jättävänsä New Yorkin kekkerit väliin.

Pelaajat saavat ottaa vastaavien kisojen rankingpisteet myös viime vuodelta, mutta syksyllä on pisteitä alennusmyynnissä etuoikeutetulle joukolle.

– US Open on nelinpelin osalta reilu, mutta valtaosa pelaajista toivoo, ettei tänä vuonna pelattaisi enää pisteistä, vaan pelkästään rahasta. Ilmeisesti tv-sopimuksissa pistearvo on kuitenkin välttämätön paha, Heliövaara pohtii.

– Mielestäni tilanne on kokonaisuutena epäreilu, sillä Aasiassa ja Etelä-Amerikassa on pelaajia, jotka eivät voi poistua maastaan. Kilpailun pitäisi olla avointa. Se on myös sääli, että Amerikasta peruttiin kaikki Challengerit, mutta US Open pelataan.

Ennen kansainvälisiä pelejä Heliövaara haluaa kuitenkin voittaa Suomessa ja Aulangolla. Finnish Tourin kisa saikin hyvän alun, kun Heliövaara pehmitti Rasmus Lindströmin lumierin 6–0, 6–0.

Helppoa turnausta Heliövaara ei odota. Aulangolla on mukana kaikkien aikojen pelaajakattaus.

– En ole varmaan muuallakaan Finnish Tourilla ollut näin kovassa kilpailussa, Heliövaara tuumi.

Kaikki sijoitetut etenivät toiselle kierrokselle, joka pelataan lauantaina ennen puolivälieriä.

Ykkössijoitettu maajoukkuemies Niklas-Salminen tuskaili avauserässä virolaista Johannes Seemania vastaan, mutta voitti 7–5, 6–1. Toisella puolen kaaviota Viron ykköspelaaja Jürgen Zopp voitti Milos Vujasinovicin nopeammin 6–1, 6–0. Samoin lukemin Suomen huippulupaus Otto Virtanen päätti August Ehrnroothin pelit. HäSa