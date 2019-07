Olympiafestivaaleille valmistautuva Eino Vuori rakentaa uraansa maltilla: “Yritän mennä hiljalleen eteenpäin”

Hämeenlinnan Tarmon 17-vuotias pikajuoksija Eino Vuori pääsee maistamaan ensi viikolla kansainvälistä menoa. Vuori osallistuu Azerbaidzhanin pääkaupungissa järjestettäville Euroopan nuorten olympiafestivaaleille 100 metrillä.

EYOF-kisat eivät kuitenkaan olleet ennen kauden alkua Vuoren tähtäimessä, mutta pikajuoksukarnevaaleilla Jämsänkoskella kesäkuun lopussa juostu uusi ennätys 10,94 muutti suunnitelmia.

– Paransin ennätystäni yli kymmenyksen ja voitin finaalissa ykkösehdokkaan. Sillä paikka irtosi, Vuori kertoo viikkoa ennen Bakun alkueräjuoksua Kaurialan kentällä.

EYOF on Euroopan eri maiden olympiakomiteoiden ja Kansainvälisen olympiakomitean suojeluksessa järjestettävä kilpailutapahtuma 14–18-vuotiaille eurooppalaisille nuorille urheilijoille. Suomen joukkueen koko on 65 urheilijaa. Yleisurheilijoiden lisäksi Suomesta on mukana judokoita, painijoita, pyöräilijöitä, uimareita ja telinevoimistelijoita.

Yhteensä Bakun kesäkisoissa on mukana noin 3000 nuorta 50 eri maasta. Kisojen ohjelmaan kuuluu olympialaisista tutut avajaiset, joissa urheilijat ja heidän taustajoukkonsa pääsevät marssimaan stadionille maansa lipun perässä ihan oikeiden olympialaisten malliin.

– On ihan siistiä mennä Bakuun. Pääsen testaamaan vauhtiani Euroopan huippuja vastaan ja katsomaan, millaisella tasolla olen itse kansainvälisesti, ensimmäistä kertaa kansainvälisiin kilpailuihin osallistuva Tavastian lukion urheilulinjalainen sanoo.

Jämsänkosken alkuerässä juostu ennätysaika nosti Vuoren alle 11 sekunnin pikajuoksijaksi. Kilpailupaikka oli tarkkaan valittu, sillä Jämsänkoskella oli odotettavissa sopivasti myötätuulta. Sitä riittikin nihattulalaisen alkueräjuoksuun 1,4 metriä sekunnissa. Loppukilpailussa aika painui kahden metrin vastaisessa muutaman sadasosan päälle 11 sekuntia.

– Ajattelin, että Jämsänkoskella alle 11 olisi hyvä aika. Nyt se meni reippaasti alle. Finaalijuoksu oli varmasti urani paras juoksu, Vuori arvioi ja on varma siitä, että ennätys olisi parantanut finaalissa paremmissa tuulissa vielä lisää.

11 sekunnin alitus on nuoren pikajuoksijan uralla iso merkkipaalu.

– Siitä kun pääsee yhden sekunnin pois, on pikajuoksu-ura valmiina ja ollaan maailman huipulla.

Vuori tavoittelee pikajuoksu-urallaan ensin paikkaa Suomen huipulla ja jos rahkeet riittävät, myös kansainvälistä menestystä. Omaa ennätyksestään hän yrittää viilata kymmenyksiä pois kausi kaudelta.

– Yritän mennä hiljalleen eteenpäin. Jos ennätys paranisi joka vuosi kahdella kymmenyksellä tai kymmenykselläkin, niin hyvä on. 10,50 alitus olisi tavoitteen mukainen kaksikymppisenä, Vuori suunnittelee. HÄSA