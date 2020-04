Omatoiminen Madsen pysyy kunnossa – Naisten lentopallomaajoukkueella on edessään erilainen EM-karsintapeleihin valmistava harjoituskausi

Hämeenlinnan Lentopallokerho on hyvin edustettuna päävalmentaja Tapio Kangasniemen keskiviikkona julkaisemassa naisten maajoukkueryhmässä. Päättyneellä kaudella Lentiskerhossa pelanneista urheilijoista syksyn EM-karsintakokoonpanoon paikkaa tavoittelevat keskipelaajat Michaela Madsen ja Karoliina Friberg, yleispelaajat Suvi Kokkonen...

Hämeenlinnan Lentopallokerho on hyvin edustettuna päävalmentaja Tapio Kangasniemen keskiviikkona julkaisemassa naisten maajoukkueryhmässä. Päättyneellä kaudella Lentiskerhossa pelanneista urheilijoista syksyn EM-karsintakokoonpanoon paikkaa tavoittelevat keskipelaajat Michaela Madsen ja Karoliina Friberg, yleispelaajat Suvi Kokkonen ja Emmi Riikilä sekä passari Katja Kylmäaho. Maajoukkueryhmällä on edessään poikkeuksellinen harjoituskausi. Koronaviruspandemian vuoksi pelaajien omatoiminen treenijakso on tällä kertaa tavanomaistakin omatoimisempi. Maajoukkueen kokenut sentteri…