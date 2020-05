Omatoimirastit jatkuvat kesäkuussa Hämeenlinnan seudulla

Hämeen Sanomien kuntorastit jatkuvat kesäkuussakin omatoimirasteina. Sen lisäksi joinakin viikkoina järjestetään myös perinteiset tiistai- tai torstairastit. Ensimmäisenä ovat vuorossa Hämeenlinnan Suunnistajien torstaina 11. kesäkuuta järjestämät Ahorannan torstairastit Hattulassa Takajärven rannalla.

– Meillä on halu järjestää, ja katsomme nyt, miten ihmisiä tulee paikalle, tai onko järjestelyiden kannalta jotain ongelmia. Kommentoimme kokemuksia sitten muille seuroille, kertoo Hämeenlinnan Suunnistajien Markku Virtanen.

Omatoimisia viikkorasteja on järjestetty 6. huhtikuuta alkaen. Viikoittain iltarasteista (Hämeenlinnan seudulla torstai-, Riihimäellä tiistairastit) vastuussa oleva seura on järjestänyt maanantaiksi tavalliset 2–6 kilometrin radat metsään ja ladannut kartat tarjolle viikkorastien verkkosivuille (hsrastit.info).

Poikkeusjärjestelyjä luvassa

Perinteiset kuntorastit järjestetään kesällä poikkeusjärjestelyin. Se tietää järjestävällä seuralle lisää mietittävää.

– Kartanmyynnissä täytyy pitää hanskoja ja yrittää myydä kartat vaikka auton ikkunasta, jotta kontaktit jäävät vähemmälle. Samoin emittien lainaamisessa niille, joilla ei omaa vielä ole.

Myös suunnistuskierroksen jälkeen laitehygienia pidetään korkealla tasolla.

– Emittien keräämisen jälkeen ne laitetaan heti desinfiointiaineeseen, jotta ne ovat seuraavalla kerralla heti puhtaita. Yhtään emittiä ei kierrätetä saman päivän aikana kahdella henkilöllä, Virtanen kertoo suunnistusväen suunnitelmista.

Kevään poikkeustilanteen aikana käyttöön otettujen omatoimirastien suosio on yllättänyt myös suunnistusväen.

– Ne ovat olleet suosittuja. Yksi syy on varmasti ollut se, että sellaisia lajeja, joita voi harrastaa, on ollut aika vähän. Kaikki pallopelit ovat olleet seis ja kuntosalit kiinni. Se on varmaan tuonut ihmisiä metsään, ja ehkä suunnistus on kiinnostanut sen vuoksi, että se on vähän muutakin kuin pelkkää kävelyä, Virtanen arvelee.

Tarkkaa lukua suunnistusväki ei pysty antamaan.

– Paikalla on kuitenkin ollut parisenkymmentä autoa aina niinä iltoina, kun olen itse käynyt. Ja yleensä pois lähtiessä paikalla on eri autoja, eli väki on metsässä vaihtunut. Kun sama toistuu muinakin päivinä, nousee kävijämäärä helposti yli kahdesadan.

Omatoimirastit pysyviksi?

Suosion vuoksi omatoimirastien järjestämisestä saattaa tulla pysyvämpi ilmiö. Alueen suunnistusseurat kokeilevat kesän aikana mallia, jossa rastit jätetään metsään viikoksi myös järjestettyjen tapahtumien jälkeen.

– Jos ihmiset haluavat käydä rasteilla omatoimisesti, annamme siihen mahdollisuuden. Netistä saa ladata kartan ja maksaa sen annetulle tilinumerolle.

Virtanen uskoo, että omatoimirastit ovat olleet monelle helppo tapa kokeilla suunnistusta.