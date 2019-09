Onko HPK:n juniorijääkiekon nykytilanteesta syytä olla huolissaan? – Urheilujohtaja Mika Toivola vastaa

HPK:n juniorijääkiekon kilpakiekkojoukkueiden tilanne on herättänyt Hämeenlinnassa huolta.

Tilanne on tällä hetkellä se, että Kerhon U20-joukkue on sarjataulukossa yhdeksäntenä, B- ja C-juniorit ovat tällä hetkellä sarjoissaan kaikkein viimeisinä, B2-joukkue on kymmenentenä neljäntoista joukkueen sarjassa ja C2 AAA on voittanut pelaamistaan viidestä ottelusta kaksi.

HPK:n urheilujohtaja Mika Toivola , joka vastaa myös HPK:n kilpakiekkojoukkueista – eli edellämainituista joukkueista – myöntää, ettei nykytilanne jätä hurraahuudoille sijaa.

– Sarjataulukot eivät koskaan valehtele, tämän päivän tilanne on tuo. Siitä voi jokainen tehdä johtopäätöksiä. Tämänhetkinen tilanne on huono, mutta kausi on vasta alkanut. Lopulliset analyysit tehdään vasta kauden jälkeen, Toivola toteaa.

Mitalit kaukana

HPK-juniorijääkiekon valmennuspäällikkö Max Kenig ilmoitti noin viikko sitten Hämeen Sanomissa, että kilpajoukkueille on asetettu tavoitteeksi säilyä sarjassa ja että muita tavoitteita ei ole.

Aiemmin HPK-juniorijääkiekon liepeillä on kuultu kovempiakin tavoitteita.

Toivolan mukaan Kenigin lausunto ei kuitenkaan ollut sammakko vaan tavoitteita on muokattu nykytilanteen mukaisiksi.

Toivola myös muistuttaa, että viime kaudella muut joukkueet kuin C-juniorit saavuttivat pudotuspelipaikan.

– Jos analysoidaan vaikkapa B-junioreiden tilanne, ei nyt voi oikein puhua mitaleistakaan kun tilanne on mikä on. Viime vuonna C-juniorit putosivat sarjasta, mutta saivat paikan villillä kortilla, joten tavoitteet on asetettava sen tilanteen mukaisesti, Toivola perustelee.

Ovatko aiemmin tehdyt virheet HPK:n juniorijääkiekossa johtaneet tähän tilanteeseen?

– Tietenkin jos juniorijoukkueet eivät pelaa mitaleista, se tarkoittaa sitä, että silloin muualla tehdään asioita paremmin. En kuitenkaan ala julkisuudessa puhumaan mistään aikaisemmista virheistä.

Toivolan mukaan tilanteen korjaamiseksi on tehty toimenpiteitä.

– Harjoittelun laatuun ja harjoittelun painopisteisiin on tehty muutoksia. Samoin valmentajarekrytointiin. Se, mitä niillä muutoksilla haetaan, ulottuu ylhäältä ihan alas asti.

Valmentajapakka kunnossa?

Hämeenlinnalaisessa juniorijääkiekossa on nähty vuosien varrella osaavia valmentajia. Esimerkiksi junioripuolella vaikuttaneet Antti Pennanen , Olli Salo , Matti Tiilikainen ja kumppanit ovat edustaneet maan kärkiosaamista.

Onko HPK:lla nyt sellaisia valmentajia kasvamassa ja nuoria pelaajia kasvattamassa?

– Nuo nimet, joita tuossa luettelit, ovat kovia koutseja. Mutta kun katsot niitä nimiä, harva on valmentanut F-junnuja. He eivät ole vertailukelpoisia nuoremman pään valmentajiin. Ikinä ei voida saada ihan maan parhaita voimia kaikille portaille, mutta etenkin yläpäässä koen, että meillä on laadukkaita valmentajia, Toivola perustelee.

Jos tämä kestää koko kauden, silloin tilanne on huono.

”Yhteistyömme on toiminut”

Aikoinaan itsekin HPK:n B-juniorit finaaleihin luotsannut jääkiekkoanalyytikko Petteri Sihvonen on kritisoinut julkisesti toiminnanjohtaja Marko Rahikaisen ja valmennuspäällikkö Kenigin toimintaa juniorijääkiekon operatiivisissa puikoissa.

Onko Toivola ollut tyytyväinen kaksikon panokseen?

– Olen ollut. Yhteistyömme on toiminut, Toivola toteaa.

Pystyykö Kenig tukemaan ja kehittämään valmentajia arjessa?

– Ehkä jotain Jukka Jalosta ei, mutta meidän valmentajiamme voi oikein hyvin.

Kenig muistutti aiemmin Hämeen Sanomien haastattelussa, että HPK:lla on kolme C-ikäistä pelaajaa maajoukkueringissä.

– Kolmesta pelaajasta kaksi tuli muualta, mutta jos ajatellaan muutamaa vuotta taaksepäin, tämä on meiltä ihan hyvä suoritus, Toivola sanoo.

Tulevaisuus pelissä

Kokonaiskuvasta puhuttaessa Toivola kuitenkin myöntää tilanteen olevan huolettava – varsinkin jos tilanne ei ala oikenemaan parempaan suuntaan.

Junioripuoli on kuitenkin liigajoukkueenkin kivijalka ja B-junioreiden ja C-junioreiden vaisu taso tulee heijastumaan pian myös tulevaisuuteen.