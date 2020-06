Onko NHL realismia Jukka Jaloselle? – "Muuri tulee murtumaan vielä"

Leijonakuningas Jukka Jalonen on saavuttanut urallaan enemmän kuin yksikään toinen suomalainen jääkiekkovalmentaja. Yksi kolmen kirjaimen kokoinen haave Jalosella uralleen vielä on – NHL.

HPK:n seurahistorian ensimmäisen Suomen mestaruuden valmentanut Jukka Jalonen esiintyi aiemmin kesäkuussa NHL:n valmentajayhdistyksen NHLCA:n seminaarissa.

Jalosen aiheena oli ”menestyvän joukkueen rakentaminen”. Jalonen piti Global Coaches Clinic -tapahtuman ainoan eurooppalaisen puheenvuoron sveitsiläisen urheilujohtajan Reto Kläyn lisäksi.

Jalosen luennon pohjana toimi myös MM-kultakevään 2019 menestyksen kulmakivet.

– Sain positiivista palautetta, että se meni hyvin. Kerroin siellä Leijonien tavasta toimia ja halusin avata identiteettiämme ja pelin periaatteitamme, jotka liittyvät hyökkäämiseen ja puolustamiseen, Jalonen avaa.

Jalonen on palkannut itselleen Pohjois-Amerikasta agentin, joka järjesti tapahtumassa asiakkaalleen puheenvuoron. Kysyttäessä Jalonen ei kuitenkaan halua kertoa tämän henkilöllisyyttään.

Agentti löytyi Columbus Blue Jacketsin GM Jarmo Kekäläisen suosituksesta.

– NHL:ssä on sääntö, että pelaaja-agentti ei voi olla valmentajien agentti. Kekäläisen kanssa otimme palaverin ja halusin kysyä häneltä kahden kesken, että millainen maailma se on hänen näkökulmastaan, Jalonen kertoo.

– Hän tiesi muutamia valmentaja-agentteja, joita hän piti pätevinä. Sitten kun kysyin yhdeltä heistä mahdollisuutta tavata, tapasimme hänet kasvokkain (Leijonien GM:n) Jere Lehtisen kanssa. Hän muistutti nykytilanteen realiteeteista ja korosti ihmisten tuntemista ja verkostoitumista.

Jalosen kannalta on varmasti hyväksi myös se, että hän sai seminaarissa myös ammattipiireissä enemmän tuotua ajatuksiaan NHL-väen tykö.

– Sitä on vaikea sanoa vaikuttiko se mihinkään – ainakaan ratkaisevasti. Tietysti on selvää, että jos joku ei tunne ajatuksiani, niin nyt saa jonkinlaisen kuvan, miten jääkiekosta ajattelen. Tärkeämpää oli päästä osalliseksi mukaan hienoon seminaariin. Jos se jotain poikii, hienoa, mutta enemmän tämä oli ammatillinen juttu, Jalonen sanoo.

Verkostoituminen tärkeää

Mitä muuta Jalosen pyrkimyksessä päästä NHL-valmentajaksi olisi nyt tehtävissä?

Jalosen mukaan avainasemassa on verkostoituminen.

– Jonkun pitäisi tuntea, jos minut valitaan, koska hyvin usein valmennustiimit valitaan omista tutuista kollegoista. Se vaatii ihmisten tuntemista ja johtoportaiden tuntemista. Suomalaisista Jarmo Kekäläinen on tietysti henkilö, joka on siellä isossa roolissa ja voisi viestiä eteenpäin, Jalonen sanoo.

– Koska Suomessa on tällä hetkellä paljon työtä tehtävänä, en oikein voi käyttää aikaani niin, että varta vasten lähden sinne luomaan suhteita. Sen pitää tapahtua pikkuhiljaa esimerkiksi maajoukkuepelaajien scouttaamisen yhtedessä.

Jalkapallossa passin kannella ei väliä

NHL on valmentajien suhteen hyvin homogeeninen yhteisö, sillä sen 31 seuran joukossa ei ole yhtään eurooppalaissyntyistä päävalmentajaa. NHL:ssä pelaa maailman parhaita pelaajia, mutta olisi vaikea todeta, että NHL:ssä valmentaisi maailman absoluuttisesti 31 parasta päävalmentajaa.

Maailman huippujalkapallossa valmentajilla ei ole enää oikeastaan rajoja. Passin kannella ei ole väliä – osaamisella on.

Esimerkiksi Englannin Valioliigassa on päävalmentajia Saksasta, Espanjasta, Italiasta, Portugalista, Norjasta ja Itävallasta, mutta NHL on edelleen päävalmentajien suhteen syntyperältään pohjoisamerikkalainen.

Miksi näin on?

– Vaikea sanoa. NHL:ssä kuitenkin on pelaajia ympäri maailmaa, mutta miksi sitten valmentajia ei, sitä en osaa sanoa. Olen kuitenkin varma, että se rupeaa muuttumaan ja eurooppalaisia valmentajia tulee – näinhän se menee ajan myötä, Jalonen uskoo.

– Mietin niin, että NHL-organisaatiossa, jos mietitään kilpailuetuja, niin kenties muualta voisi tuoda valmentajan joka on menestynyt ja voisi tuoda jotain kilpailuetua jota ei vielä ole, kun kaikki valmentajat ovat tällä hetkellä Pohjois-Amerikasta. Muuri tulee murtumaan vielä.

”NHL on ajatusmaailmaltaan jopa vanhoillinen”

Esimerkiksi entinen NHL-tähti Olli Jokinen on kertonut julkisuuteen saaneensa tarjouksia NHL-seurojen apuvalmentajien paikoista. Siitä huolimatta, että Jokisen valmennuskokemus rajoittuu lähinnä eteläfloridalaiseen jääkiekkoakatemiaan.

Silti Jokinen on saanut tarjouksia, mutta kolmen MM-kullan Jalonen ei ainuttakaan.

Miksi ei?

– NHL on ajatusmaailmaltaan jopa vanhoillinen, siellä elää ehkä kulttuuri, jossa tavataan tehdä niin kuin on ennenkin tehty. On hyvä sinänsä, että huippupelaajia arvostetaan ja on selvää, että valmentajamarkkinoillakin huippupelaajan statuksesta hyötyy todella paljon. Entisiä pelaajia arvostetaan, mutta on hyvä muistaa, että huippupelaaja ei välttämättä ole huippuvalmentaja, Jalonen pohtii.

”Uskon, että joku sauma tulee vielä”

57-vuotias Jalonen myöntää, että hän haluaisi urallaan vielä kokea NHL:n valmentajana.

– Olisi se hienoa. Haluaisin nähdä sen maailman ja miten se rullaa siellä päivittäin. Se olisi kiva päästä kokemaan, Jalonen sanoo.

Jalonen sanoo, että hän ei lähtisi hakemaan paikkaa farmisarja AHL:n kautta.

– Valmentajanäyttöni olen mielestäni antanut ja sen pitäisi riittää, että pääsisi johonkin valmennustiimiin 31 NHL-seurassa.

Pakkomiellettä Jaloselle asiasta ei ole tullut.

– Jos paikka ei avaudu, se ei sitten avaudu. Uskon kuitenkin, että joku sauma tulee vielä.

Koronaviruspandemia on myös vaikuttanut mahdollisuuksiin verkostoitua. Kaikissa seuroissa ei vielä ole mietitty tulevan kauden valmennuskuvioita.

– Täytyy muistaa, että asiat voivat tapahtua myös nopeasti. Lopulta ei tarvita kuin yksi puhelinsoitto. Sellainen voi riittää jo muuttamaan tilanteen kokonaan. HäSa