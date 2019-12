Oona Kivelä ei valita toimintakiellostaan – Tankotanssiliiton puheenjohtaja Jyrki Rantanen: "Liitolla on säännöt ja tapahtumissa on vielä erikseen säännöt urheilijoille."

Suomen Tankotanssiliiton hämeenlinnalainen puheenjohtaja Jyrki Rantanen on ollut lähipäivinä tiedotusvälineiden ristitulessa. Rantaselta on tivattu moneen otteeseen syytä nelinkertaisen maailmanmestarin Oona Kivelän saamaan vuoden mittaiseen toimintakieltoon.

Kivelää rangaistiin epäurheilijamaisesta käytöksestä ja haitanteosta liiton toiminnalle Hämeenlinnassa marras-joulukuun vaihteessa järjestettyjen MM-kisojen yhteydessä. Kivelä ei sairastumisen vuoksi kilpaillut Elenia-areenassa, mutta oli tapahtumassa paikalla urheilijapassilla ja osallistui myös edustustehtävään palkintojenjaossa.

Kivelä myös kuvasi kisasuorituksia Instagramiin. Muun muassa iltapäivälehdille antamissaan kommenteissa Kivelä arveli toimintakieltonsa tulleen nimenomaan kisojen videoinnista.

Tankotanssiliitto puolestaan tarkensi syytä sunnuntaina julkaisemassaan tiedotteessa.

– Tankotanssiliitto ei kommentoi tapauksen yksityiskohtia julkisesti. Kyse ei kuitenkaan ole yksittäisen henkilön Instagram-videosta, vaan merkittävästä, tahallisesta toiminnasta, joka on ollut omiaan haittaamaan liiton yhteistyösopimuksia. Henkilö itse on tietoinen rangaistuksesta ja sen syistä, ja häntä on tiedotettu rangaistuksesta ennen julkista tiedonantoa, tiedotteessa sanotaan.

Puheenjohtaja Rantasta harmittaa asiasta syntynyt kohu. Hän myös muistuttaa, että Kivelä ei saanut toimintakieltoaan löyhin perustein. Kivelä ei myöskään aio valittaa päätöksestä.

– Liitolla on säännöt ja tapahtumissa on vielä erikseen säännöt urheilijoille ja tässä tapauksessa niitä on rikottu, ja asiasta on sanktioitu kurinpitopäätöksellä, johon urheilijalla on oikeus tehdä valitus, mutta tänään (maanantaina) saadun tiedon mukaan valitusta ei olla tekemässä. Liitolla ei ole mitään tarvetta käsitellä asiaa enempää julkisuudessa, vaikka somen oikeudenkäynnit sitä janoaisivatkin.

– Kivelä on suuri urheilija ja arvostettu valmentaja, eikä tämä tapaus ei niitä saavutuksia poista, mutta on surullista nähdä, miten osaa mediasta kiinnostaa lajista vain yksittäinen negatiivinen asia, vaikka pari viikkoa sitten tarjolla oli lajihistorian komein tapahtuma Hämeenlinnassa, muistuttaa Rantanen.

Rantanen haluaa myös päättää Kivelän tapauksen vatvomisen julkisuudessa.

– Tämä haastattelu on viimeinen julkilausuma, jonka liitto tästä tapauksesta antaa. Meillä on pitkä vuosi takana, joka huipentui MM-kisoihin ensimmäistä kertaa Suomessa ja keskitymme mieluummin siitä saadun positiivisen palautteen kanssa uuden vuoden toimintojen rakentamiseen, kuin yksittäisen negatiivisen asian jauhamiseen, Rantanen päättää.

Suomen Tankotanssiliitto on perustettu vuonna 2015 ja se on Suomen Voimalajiliiton aputoiminimi. Kivelän rangaistus on Tankotanssiliiton historian ensimmäinen langetettu toimintakielto.

Voimalajiliitto on Suomen Olympiakomitean jäsen ja kansainvälinen edelläkävijä edustamiensa lajien antidopingtoiminnassa.