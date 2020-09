Oppia itä kaikki, Jokerit – Sihvonen: Tapaus Jokereilla on myös laajemmat yhteytensä

Koko käsillä olevalla Jokerit-vyyhdellä on myös laajemmat yhteytensä suomalaiseen ja kansainväliseen huippu-urheiluun, kirjoittaa Petteri Sihvonen.

Jokerit teki – ellei sitten KHL tai vielä korkeammat tahot tehnyt Jokereiden puolesta – ainoan oikean ratkaisun, kun se ei lähtenyt pelaamaan KHL:n kauden avausotteluaan Valko-Venäjälle Minskiin.

Jokereiden ratkaisulle löytyvät sekä käytännölliset että periaatteelliset syyt. Ensin mainittuja ovat epäselvät, mahdollisesti jopa vaaralliset olosuhteet mennä pelaamaan kansannousun partaalla olevaan maahan, jossa diktaattori Aleksandr Lukashenkon valta-asema on ja pysyy vain Venäjän presidentti Vladimir Putinin ja mahdollisesti myös Kiinan tuella.

Periaatteellisempi syy liittyy urheilun ja ihmisoikeuksien yhä kasvavaan ja puolenottoa vaativaan uuteen asetelmaan, jonka maininkien ensiaallot ovat lähtöisin Yhdysvalloista.

Kun liikemies Harry Harkimo löi lihoiksi elämäntyönsä myymällä Jokerit venäläisille, ei hän voinut parhaalla tahdollaankaan aavistaa, mitä tuleman pitää.

Päältä katsoen Harkimon ratkaisu ja siirto oli liiketaloudellinen, mutta syvempää luodaten sen voi sanoa olleen myös raskaan poliittinen. Harkimo tuli altistaneeksi Jokerit-jääkiekkoilun politiikalle myymällä seuran oligarkialle, toistan: oligarkialle!

Kova teko sivistyneeltä mieheltä. Politiikkaa ei pitäisi koskaan sotkea urheiluun, sen saa nyt Jokerit tuta korkojen kanssa.

Ensin tulivat Jokereiden kannalta Krimin tapahtumat, jotka johtivat seuran jopa palkanmaksuviiveisiin, nyt on päällä Valko-Venäjän selkkaus; eikä hyvällä tahdollakaan voi sanoa, että olosuhde Venäjällä olisi poliittisesti tuoreimpine käänteineen ja mitä tulee ihmisoikeuksiin kovinkaan raitis harjoittaa jääkiekkotoimintaa.

Toisaalta, asian voi nähdä silläkin tavoin, että mitäs Jokereista, sehän on tällä hetkellä käytännössä venäläinen jääkiekkoseura, joka vain operoi Helsingistä monin suomalaisin toimihenkilöin. Tätä näkökulmaa ei sovi unohtaa.

Vaan jos jonkun housuissa ei ole nyt mukava olla, niin hän on Jokereiden ”pääomistaja” Jari Kurri. Hänet voi melkeinpä nähdä koko näytelmän todellisten nukkemestareiden, Putinin käskyläisten sätkynukkena.

Kaikkineen Jokereiden KHL-ristiretken – vai pitäisiköhän puhua taloudellis-polittis-jääkiekkoilullisesta kujanjuoksusta – opetus muodostunee historialliseksi: käy kylmät, kun urheiluun häikäilemättömällä tavalla sotketaan politiikka, ruplat ja oman nahkansa pelastava liikemies.

Koko tällä Jokerit-vyyhdellä on myös laajemmat yhteytensä.

Niin suomalainen kuin kansanvälinen huippu-urheilu on joutumassa valinkauhaan. Minkä maan maajoukkueet todella menevät pelaamaan futiksen MM-kisoja Qatariin?

Myös sitä sopii ihmetellä, jos Yle Urheilu alkuperäisen suunnitelmansa mukaan ylipäätään lähettää pelit kyseistä kisoista. Eikö ne pitäisi perua?

Niukkuutta on luvassa myös suomalaisen urheiluväen sille intelligentsialle, joka on eniten pitänyt ääntä urheilun ja ihmisoikeuksien suhteesta. He kun eivät voi katsoa televisiosta Qatarin MM-kisoja. Jos katsovat, niin sittenhän heidän osaltaan millään ei ole enää mitään väliä.

Pinnistelemättä tulevat mieleeni myös USA ja sen ammattilaissarjat. USA:n rakenteellinen rasismi, poliisiväkivalta ja valkoisten ylivalta ovat asioita, jotka asettanevat myös Yhdysvallat valoon, joka ei kestä kriittiseksi käyvän länsimaisen urheilun vaateita.

Vai miten on? Mihin tässä aletaan rajoja vedellä, kun niitä oikein aletaan vedellä?