Otto Sivulalle kokemusta maailmancupista

Vanajaveden Vesikoiden Otto Sivula päätti melonnan maailmancup-kierroksen Saksan Duisburgissa nelikkömiehistössä, joka lauantain alkueristä eteni sunnuntain välieriin.

Suomalaiset kisasivat ensi kertaa tällä kaudella nelikössä ja välierissä alkueräaika 1.25,410 parani 500 metrillä lähes kolme sekuntia lukemiin 1.22,604.

– Vetomme oli kokonaisuudessaan parempi kuin alkuerä ja hyvillä mielin voi jatkaa nelikön harjoittelua, kun tämä oli vasta toinen kisaveto tällä kokoonpanolla, Sivulla tuumasi.

Se ei kuitenkaan aivan riittänyt finaalivaiheeseen. Suomi oli välieränsä seitsemäs ja B-finaaliin olisi vaadittu puolisen sekuntia parempi aika. A-finaalin voitti Saksa (1.18,660) ennen Slovakiaa ja Venäjää.

Viikko takaperin Puolassa maailmancupin avausosakilpailussa 19-vuotias Sivula meloi kaksi yksikkömatkaa (200 ja 500m) sekä kaksikkokisan (200m) ja Saksan osakilpailussa nelikön lisäksi uudelleen yksikkömatkat (200 ja 500m).

Hämeenlinnalaisvalmentaja Jenni Setälä oli tyytyväinen Sivulan A-maajoukkuedebyyttiin.

– Ei Otolta vielä odotettu A-finaalipaikkoja, mutta hyvin hän veti kaikki vetonsa. Otto on henkisesti vahva, eikä stressaa liikaa kovissa paikoissa. Hän saa hyvin irti kisavedoissa. Tästä on hyvä jatkaa, Setälä iloitsi.

Kiertueen paras sijoitus tuli Puolassa Joona Mäntysen kanssa kaksikosta, jossa suomalaiset etenivät A-finaaliin ja olivat seitsemänsiä. Puolassa Sivula eteni myös 500 metrillä C-finaaliin.

– Hyvää kokemusta on tullut ja omat vedot ovat onnistuneet eli hyvin on mennyt. Ensi viikonloppuna on sitten Tampereella Suomen cupin kisat, Sivula summasi.